Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali hayranlarını şoke etti! Arka Sokaklar'ın efsanesiydi
Ünlü oyuncu Gamze Özçelik son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiriyor. 36 yaşındaki oyuncu, Instagram paylaşımları ile çok konuşuluyor. Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Gamze Özçelik ile evlendi. 30 Ocak 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu olmuştur. 26 Aralık 2011 tarihinde boşandı. Gamze Özçelik'le geçen yaz tekrar bir araya gelen Uğur Pektaş, maneviyata yöneldikten sonra oyunculuktaki kriterlerini de değiştirdi. Ekranlardan elini eteğini çeken Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı. İşte Uğur Pektaş'ın son hali...
Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali hayranlarını şoke etti! Arka Sokaklar'ın efsanesiydi.
Ünlü oyuncu Gamze Özçelik son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiriyor. 36 yaşındaki oyuncu, Instagram paylaşımları ile çok konuşuluyor. Gamze Özçelik denince akla gelen isimlerden biri de ayrıldığı eşi Uğur Pektaş. Ekranlardan elini eteğini çeken Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı.
İşte Uğur Pektaş'ın son hali... Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da hayata merhaba dedi. Yoga, aikido ve tai chi sporlarıyla ilgilenen Uğur Pektaş, lisansını Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde tamamladı. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Uğur Pektaş'ın ekran macerası Survivor yarışmasıyla başladı.