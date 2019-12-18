Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali hayranlarını şoke etti! Arka Sokaklar'ın efsanesiydi

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiriyor. 36 yaşındaki oyuncu, Instagram paylaşımları ile çok konuşuluyor. Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Gamze Özçelik ile evlendi. 30 Ocak 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu olmuştur. 26 Aralık 2011 tarihinde boşandı. Gamze Özçelik'le geçen yaz tekrar bir araya gelen Uğur Pektaş, maneviyata yöneldikten sonra oyunculuktaki kriterlerini de değiştirdi. Ekranlardan elini eteğini çeken Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı. İşte Uğur Pektaş'ın son hali...

18.12.2019 12:27 - Son Güncelleme: 18.12.2019 12:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





