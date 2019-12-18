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Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali hayranlarını şoke etti! Arka Sokaklar'ın efsanesiydi

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiriyor. 36 yaşındaki oyuncu, Instagram paylaşımları ile çok konuşuluyor. Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Gamze Özçelik ile evlendi. 30 Ocak 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu olmuştur. 26 Aralık 2011 tarihinde boşandı. Gamze Özçelik'le geçen yaz tekrar bir araya gelen Uğur Pektaş, maneviyata yöneldikten sonra oyunculuktaki kriterlerini de değiştirdi. Ekranlardan elini eteğini çeken Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı. İşte Uğur Pektaş'ın son hali...

18.12.2019 12:27 - Son Güncelleme: 18.12.2019 12:27
Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali hayranlarını şoke etti! Arka Sokaklar'ın efsanesiydi

Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali hayranlarını şoke etti! Arka Sokaklar'ın efsanesiydi.

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiriyor. 36 yaşındaki oyuncu, Instagram paylaşımları ile çok konuşuluyor. Gamze Özçelik denince akla gelen isimlerden biri de ayrıldığı eşi Uğur Pektaş. Ekranlardan elini eteğini çeken Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı.

Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali hayranlarını şoke etti! Arka Sokaklar'ın efsanesiydi

İşte Uğur Pektaş'ın son hali... Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da hayata merhaba dedi. Yoga, aikido ve tai chi sporlarıyla ilgilenen Uğur Pektaş, lisansını Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde tamamladı. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Uğur Pektaş'ın ekran macerası Survivor yarışmasıyla başladı.

Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali hayranlarını şoke etti! Arka Sokaklar'ın efsanesiydi

Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Gamze Özçelik ile evlendi. 30 Ocak 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu olmuştur. 26 Aralık 2011 tarihinde boşandı.

Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali hayranlarını şoke etti! Arka Sokaklar'ın efsanesiydi

Gamze Özçelik'le geçen yaz tekrar bir araya gelen Uğur Pektaş, maneviyata yöneldikten sonra oyunculuktaki kriterlerini de değiştirdi.

Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali hayranlarını şoke etti! Arka Sokaklar'ın efsanesiydi

ÜNLÜ OYUNCUNUN SON HALİ ŞAŞIRTTI

Uzun süredir ekrandan uzak kalan Uğur Pektaş, oyunculukla ilgili kriterlerini değiştirdi. İmaj değiştiren ünlü oyuncu, tekliflere 'öpüşmeme' şartı koydu.

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