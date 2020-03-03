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Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın oğlu büyüdü, kocaman oldu! Arka Sokaklar'ın yıldızlarının oğlu Murathan...

Arka Sokaklar dizisinde tanışıp evlenen Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş bu evliklerinde oğulları Murathan'ı kucaklarına aldı. Murathan şimdi 10 yaşında kocaman bir çocuk. Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğullarını görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik olmak üzere ünlülerin çocukları. Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anne- babası 13 yaşındayken boşandı. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. ... Uğur Pektaş'ın Hac organizasyonu yapan şirketi de vardır. Türk oyuncu, sunucu ve model Gamze Özçelik, 26 Ağustos 1982 tarihinde dünyaya geldi. ... 1999 yılında katıldığı Elite Model Look'ta İpek güzeli, 2000'de katıldığı Miss Turkey'de ise 2. güzeli seçildi

03.03.2020 13:39 - Son Güncelleme: 03.03.2020 13:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





