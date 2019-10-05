Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş şimdi bambaşka biri! Ünlü oyuncu zirvedeyken bıraktı maneviyata yöneldi

Uğur Pektaş bir yarışma programı ile dikkatleri üzerine çekmiş sonrasında çeşitli dizi projeleri ile oyunculuğa adım atmıştı. Yakışıklı oyuncu Uğur Pektaş Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de Murathan Pektaş adını verdikleri bir oğulları oldu. Gamze özçelik ile Uğur Pektaş'ın diziden ayrılmalarından sonra hayatları bir anda değişti. Çift kendilerini maneviyata verdi. Değişimleri oldukça dikkat çeken çift oğulları ile önceki hayatlarından çok farklı bir yaşam sürüyorlar. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın yardım çalışmaları büyük takdir topluyor. Uzun süredir ekranlarda bir projede yer almayan Uğur Pektaş, sosyal medya paylaşımıyla olay oldu. Uğur Pektaş'ın son halini gören hayranları, fotoğrafa sayısız yorum yaptı.