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Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı için bakın nereye gitti! Birbirlerine verdikleri sözü tuttular! İşte çok konuşulan o kare

Arka Sokaklar dizisinde birlikte rol aldığı Uğur Pektaş ile 3 yıl evli kalan ve Murathan adında bir oğlu olan Gamze Özçelik, uzun bir süre önce ekranlara veda edip kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği'ni kurarak yardıma muhtaç pek çok insana kucak açtı. Birçok ihtiyaç sahibine yardım eli uzatarak takdir toplayan Özçelik, geçtiğimiz günlerde oyuncu Reshad Strik ile nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin balayı yerine gittikleri yerde büyük ses getirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 16:09 Güncelleme 15 Haziran 2024, 16:16
Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı için bakın nereye gitti! Birbirlerine verdikleri sözü tuttular! İşte çok konuşulan o kare 1

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle hafızlara kazınan Gamze Özçelik'in üç yıl evli kaldığı Uğur Pektaş'tan Murathan adında bir oğlu oldu. Oğlunu gözlerden uzak büyüten ve magazin dünyasından elini eteğini çeken Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar derneğiyle yaptığı yardımlarla sık sık kendinden söz ettirdi.

Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı için bakın nereye gitti! Birbirlerine verdikleri sözü tuttular! İşte çok konuşulan o kare 2

Birçok ihtiyaç sahibine yardım eli uzatarak takdir toplayan Özçelik, geçtiğimiz günlerde mutlu bir haberle gündeme geldi.

Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı için bakın nereye gitti! Birbirlerine verdikleri sözü tuttular! İşte çok konuşulan o kare 3

SÜRPRİZ NİKAH

Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlendi. Sürpriz nikahı çiftin arkadaşları sosyal medya hesabından duyurdu.

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