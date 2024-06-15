Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı için bakın nereye gitti! Birbirlerine verdikleri sözü tuttular! İşte çok konuşulan o kare

Arka Sokaklar dizisinde birlikte rol aldığı Uğur Pektaş ile 3 yıl evli kalan ve Murathan adında bir oğlu olan Gamze Özçelik, uzun bir süre önce ekranlara veda edip kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği'ni kurarak yardıma muhtaç pek çok insana kucak açtı. Birçok ihtiyaç sahibine yardım eli uzatarak takdir toplayan Özçelik, geçtiğimiz günlerde oyuncu Reshad Strik ile nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin balayı yerine gittikleri yerde büyük ses getirdi. İşte detaylar...