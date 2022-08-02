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Haberler Magazin Gamze Özçelik onun 'ayağa kalkma sebebim' demişti! Arka Sokaklar'ın yıldızları Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu büyüdü

Gamze Özçelik onun 'ayağa kalkma sebebim' demişti! Arka Sokaklar'ın yıldızları Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu büyüdü

Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik oğlullarıyla gündeme geldi. Murathan Pektaş annesine olan benzerliği ile dikkat çekti. İşte başta Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu olmak üzere ünlülerin çocukları.

02.08.2022 15:13 - Son Güncelleme: 02.08.2022 15:13
Gamze Özçelik onun ’ayağa kalkma sebebim’ demişti! Arka Sokaklar’ın yıldızları Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş’ın oğlu büyüdü

Arka Sokaklar dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve Murathan adında bir evlada sahip olan Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik sosyal medya gündeminde.

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Gamze Özçelik onun ’ayağa kalkma sebebim’ demişti! Arka Sokaklar’ın yıldızları Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş’ın oğlu büyüdü

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği'yle başta Afrika ülkeleri olmak üzere birçok bölgeye yardım organizasyonları yapan Gamze Özçelik, takdir toplamaya devam ediyor.

Gamze Özçelik onun ’ayağa kalkma sebebim’ demişti! Arka Sokaklar’ın yıldızları Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş’ın oğlu büyüdü

Özel hayatını gözler önünde yaşamayan Gamze Özçelik'in oğlu Murathan merak konusu oldu. Murathan Pektaş şimdilerde 12 yaşında... Onu görenler ise annesine benzetiyor.

Gamze Özçelik onun ’ayağa kalkma sebebim’ demişti! Arka Sokaklar’ın yıldızları Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş’ın oğlu büyüdü

İşte Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve çocukları...

Gamze Özçelik onun ’ayağa kalkma sebebim’ demişti! Arka Sokaklar’ın yıldızları Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş’ın oğlu büyüdü

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