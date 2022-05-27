Vav TV İzle
Haberler Magazin Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın sır gibi sakladığı oğlu Murathan kocaman oldu görenler: "Annesinin tıpkısı"

Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın sır gibi sakladığı oğlu Murathan kocaman oldu görenler: "Annesinin tıpkısı"

Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın sır gibi sakladığı oğlu Murathan kocaman oldu, görenler "Annesinin tıpkısı" yorumları yaptı. Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik oğlullarıyla gündeme geldi. Murathan Pektaş annesine olan benzerliği ile dikkat çekti.

27.05.2022 11:52 - Son Güncelleme: 27.05.2022 12:02
Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş’ın sır gibi sakladığı oğlu Murathan kocaman oldu görenler: Annesinin tıpkısı

"ANNESİNİN TIPKISI"

Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın sır gibi sakladığı oğlu Murathan kocaman oldu, görenler, "Annesinin tıpkısı" yorumları yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş’ın sır gibi sakladığı oğlu Murathan kocaman oldu görenler: Annesinin tıpkısı

Arka Sokaklar dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve Murathan adında bir evlada sahip olan Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik sosyal medya gündeminde.

Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş’ın sır gibi sakladığı oğlu Murathan kocaman oldu görenler: Annesinin tıpkısı

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği'yle başta Afrika ülkeleri olmak üzere birçok bölgeye yardım organizasyonları yapan Gamze Özçelik, takdir toplamaya devam ediyor.

Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş’ın sır gibi sakladığı oğlu Murathan kocaman oldu görenler: Annesinin tıpkısı

Özel hayatını gözler önünde yaşamayan Gamze Özçelik'in oğlu Murathan merak konusu oldu. Murathan Pektaş şimdilerde 12 yaşında... Onu görenler ise annesine benzetiyor.

Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş’ın sır gibi sakladığı oğlu Murathan kocaman oldu görenler: Annesinin tıpkısı

İşte Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve çocukları...

SON DAKİKA