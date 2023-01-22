Gamze Özçelik ile 3 yıl evli kalan Uğur Pektaş’tan dikkat çeken satırlar! “Her şey senin sen olman için...” Arka Sokaklar’ın Murat’ıydı...
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlendi. 2010 yılında Murathan isminde bir oğulları olan çift, üç yıl aynı yastığa baş koyduktan sonra ayrılık kararı aldı. Bir dönem hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Pektaş, uzun süre önce ekranlara veda etti. Gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Pektaş, meslektaşlarının aksine pek aktif kullanmadığı sosyal medya hesabında son halini yayınladı. Değişimiyle çok konuşulan oyuncunun paylaşımının altına düştüğü not da dikkat çekti. İşte Uğur Pektaş'ın o paylaşımı...
22.01.2023 01:26 - Son Güncelleme: 22.01.2023 01:26
2005 yılında yayınlanan Survivor Türkiye: Büyük Macera yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başlayan Uğur Pektaş, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle hafızalara kazındı.
19 Haziran 2008 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlenen Pektaş, 2009'da eşiyle birlikte Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı.
Ünlü oyuncu, 2011 yılında ise 3 yıllık eşi Gamze Özçelik ile ayrılık kararı alarak evliliklerini sonlandırdı.