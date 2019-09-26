Gamze Özçelik geri döndü! Arka Sokaklar dizisi ile ekrana damgasını vurmuştu...
Bir dönem Arka Sokaklar dizisi ile ekranlarda boy gösteren Gamze Özçelik Uğur Pektaş ile olan evliliğiyle gündeme damga vurmuştu. Bir süredir ortada gözükmeyen ünlü isim geri döndü. Kendi koleksiyonunu çıkaran 37 yaşındaki Gamze Özçelik'in özel hayatı yakın mercek altında. Eşinden, çocuğuna her detay merak edilen Gamze Özçelik , koleksiyonu için özellikle kendi yaşam tarzına vurgu yaptığını belirtti. Gamze Özçelik, 26 Ağustos 1982 tarihinde dünyaya geldi. Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999'da Elite Model Look Ipek güzeli, 2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçilmiştir.
Türk oyuncu, sunucu ve model Gamze Özçelik, 26 Ağustos 1982 tarihinde dünyaya geldi. Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999'da Elite Model Look Ipek güzeli, 2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçilmiştir. Çocukluk yıllarında psikolog veya iç mimar olmak isteyen Gamze Özçelik, modelliğin yerine oyunculuk yapmaya başladı.
İlk olarak Okan Yalabık ve Erken Petekkaya'nın başrollerini paylaştığı Serseri dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. 'Seni Seviyorum' isimli tiyatro oyununda oynadı. Arka Sokaklar isimli polisiye dizide Zeynep karakterini canlandırdı. Buzda Dans, Popstar, Türkstar gibi yarışma programlarının sunuculuğunu üstlendi ve birçok özel gecenin sunumunu yaptı. Arka Sokaklar dizisindeki rol arkadaşı Uğur Pektaş'la 2008'de evlenen ve 1 çocuk sahibi olan Gamze Özçelik, 2011'de boşandı. İkilinin ikinci kez nikah masasına oturacağı iddia edildi ancak Gamze Özçelik, söz konusu iddiaları yalandı.
"GÜZEL ÖRTMESİNE DİKKAT ETTİK"
Özel koleksiyonunu düzenlenen lansmanla tanıtan Özçelik, kıyafetlerin rahat olmasına dikkat ettiğini anlattı. Ünlü isim "Özellikle kendi giyebileceğim şeyler yapmak istedim. Dışarı çıkarken de kendi bayan arkadaşlarımlayken de rahat giyebileceğim, keyif alacağım ama çok da gösterişli olmayan sade kıyafetler, dış giyimler hazırlamaya çalıştık. Güzel örtmesine dikkat ettik. En önemli dikkat ettiğimiz buydu" dedi.