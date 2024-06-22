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Gamze Özçelik eşi Reshad Strik ile kol kola fotoğrafını paylaştı! Eşinin doğum gününe özel romantik not: "Kalbim.."

Arka Sokaklar dizisindeki rolünün ardından mesleğini bırakma kararı alan Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği adlı bir yardım kuruluşu kurarak hayırseverlik faaliyetlerine odaklandı. Özçelik, son olarak özel hayatında da önemli bir adım attı. Uğur Pektaş ile evliliklerini sonlandıran Gamze Özçelik, geçtiğimiz günlerde Reshad Strik ile nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin balayı görüntüleri büyük beğeni toplarken Gamze Özçelik eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 03:52 Güncelleme 22 Haziran 2024, 04:07
Gamze Özçelik eşi Reshad Strik ile kol kola fotoğrafını paylaştı! Eşinin doğum gününe özel romantik not: Kalbim.. 1

Arka Sokaklar dizisindeki rolünün ardından mesleğini bırakma kararı alan Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği adlı bir yardım kuruluşu kurarak hayırseverlik faaliyetlerine odaklandı. Özçelik, son olarak özel hayatında da önemli bir adım attı. Uğur Pektaş ile evliliklerini sonlandıran Gamze Özçelik, geçtiğimiz günlerde Reshad Strik ile nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin balayı görüntüleri büyük beğeni toplarken Gamze Özçelik eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Gamze Özçelik eşi Reshad Strik ile kol kola fotoğrafını paylaştı! Eşinin doğum gününe özel romantik not: Kalbim.. 2

Umuda Koşanlar Derneği'ni kurucusu olan ve sayısız insanın hayatına dokunan Gamze Özçelik, Uğur Pektaş ile ayrılığının ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu.

Gamze Özçelik eşi Reshad Strik ile kol kola fotoğrafını paylaştı! Eşinin doğum gününe özel romantik not: Kalbim.. 3

Son olarak sosyal medya hesabından sık sık hayatlarına dokunduğu çocuklarla paylaşım yapan Gamze Özçelik, sürpriz evliliğiyle magazin manşetlerini süsledi.

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