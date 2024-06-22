Gamze Özçelik eşi Reshad Strik ile kol kola fotoğrafını paylaştı! Eşinin doğum gününe özel romantik not: "Kalbim.."

Arka Sokaklar dizisindeki rolünün ardından mesleğini bırakma kararı alan Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği adlı bir yardım kuruluşu kurarak hayırseverlik faaliyetlerine odaklandı. Özçelik, son olarak özel hayatında da önemli bir adım attı. Uğur Pektaş ile evliliklerini sonlandıran Gamze Özçelik, geçtiğimiz günlerde Reshad Strik ile nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin balayı görüntüleri büyük beğeni toplarken Gamze Özçelik eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.