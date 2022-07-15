Gamze Özçelik 'ayağa kalkma sebebim' demişti! Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan büyüdü!! Arka Sokaklar'ın yıldızları...
Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik oğlullarıyla gündeme geldi. Murathan Pektaş annesine olan benzerliği ile dikkat çekti. İşte başta Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu olmak üzere ünlülerin çocukları.
15.07.2022 12:54 - Son Güncelleme: 15.07.2022 12:54
Özel hayatını gözler önünde yaşamayan Gamze Özçelik'in oğlu Murathan merak konusu oldu. Murathan Pektaş şimdilerde 12 yaşında... Onu görenler ise annesine benzetiyor.