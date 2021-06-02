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Gamze Özçelik 'ayağa kalkma sebebim' dedi herkes o ismi merak etti! İşte Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik'in oğlu Murathan Pektaş...

Gamze Özçelik 'ayağa kalkma sebebim' dedi herkes o ismi merak etti! Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu sosyal medya gündeminde. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği'yle başta Afrika ülkeleri olmak üzere birçok bölgeye yardım organizasyonları yapan Gamze Özçelik, Instagram'dan yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Suriye'deki çalışmalarından çocuklarla karelerini yayınlayan Özçelik, "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim" notunu düştü. Fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken ünlü ismin oğlu merak konusu oldu. İşte Arka Sokaklar'ın eski oyuncuları Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

02.06.2021 09:34 - Son Güncelleme: 02.06.2021 09:42
Gamze Özçelik 'ayağa kalkma sebebim' dedi herkes o ismi merak etti! İşte Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik'in oğlu Murathan Pektaş...

'AYAĞA KALKMA SEBEBİM'

Gamze Özçelik 'ayağa kalkma sebebim' dedi herkes o ismi merak etti! Survivor 2020'den sakatlığı nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Arka Sokaklar'ın da eski oyuncusu Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik'in oğlu Murathan sosyal medya gündeminde...

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Gamze Özçelik 'ayağa kalkma sebebim' dedi herkes o ismi merak etti! İşte Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik'in oğlu Murathan Pektaş...

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği'yle başta Afrika ülkeleri olmak üzere birçok bölgeye yardım organizasyonları yapan Gamze Özçelik, Instagram'dan yaptığı bu paylaşımla yine takdir topladı.

Gamze Özçelik 'ayağa kalkma sebebim' dedi herkes o ismi merak etti! İşte Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik'in oğlu Murathan Pektaş...

Yazdığı notta oğlu Murathan'dan da bahseden Özçelik, kısa sürede gündeme bomba gibi düştü.

Gamze Özçelik 'ayağa kalkma sebebim' dedi herkes o ismi merak etti! İşte Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik'in oğlu Murathan Pektaş...

İşte Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve çocukları...

Gamze Özçelik 'ayağa kalkma sebebim' dedi herkes o ismi merak etti! İşte Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik'in oğlu Murathan Pektaş...

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