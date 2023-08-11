Gamze Erçel'den Hakan Sabancı’yla aşk yaşayan Hande Erçel’e yorum! O detay olay oldu! “Pek gözükmüyor abla ama sen bilirsin...”

İş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabında sevgilisiyle çıktığı tatilden paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem olurken abla Gamze Erçel'in yorumu dikkat çekti. En az paylaşım kadar ilgi gören yoruma sosyal medya kullanıcıları birçok mesaj yazdı. Abla Erçel'in yorumuna bazı kullanıcılar destek verirken bazıları ti'ye aldı. İşte Hande Erçel'in o pozları ve Gamze Erçel'in yorumu...