Game of Thrones'un Kraliçe Daenerys Targaryen'i Emilia Clarke'ın şok görüntüsü! 'İhtiyacım yok' dedi ve...
Game of Thrones dizisinde canlandırdı 'Daenerys Targaryen' karakteriyle bütün dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Emilia Clarke mutfağa girdi. Gündelik hayatıyla pek ön planda olmayan daha çok canlandırdığı karakterlerle gündem olan Emilia Clarke'ı görenler şaşırdı. Yerli ya da yabancı ünlülerin ellerini sıcak sudan soğuk suya sokmadığını sanıyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz demektir. Çünkü kırmızı halıda salına salına ihtişamla yürüyen o yıldızlar da yeri geldiğinde ellerine eldivenlerini takıp toz bezini alıp temizliğe başlıyorlar. Ya da mutfağa girip yemek yapıyorlar. Belki çok fazla vakit bulamıyorlar bu işler için ama eline geçen ilk fırsatta soluğu mutfakta alan; elektrik süpürgesi ya da toz beziyle evini temizlemeye girişen çok sayıda ünlü var. Game of Thrones'un Kraliçe Daenerys Targaryen'i Emilia Clarke da bu isimlerden biri... İşte ünlülerin ev halleri...
05.08.2019 13:44
- Son Güncelleme: 05.08.2019 13:50
Tüm dünyanın hayranlıkla izlediği Game of Thrones'un Kraliçe Daenerys Targaryen'i Emilia Clarke'ı görenler şok oldu. Arkadaşlarına makarna yapan ünlü oyuncu paylaştığı bu fotoğrafın altına 'Evet, makarna yaptım. Makinesiz, şefsiz, merdanesiz. Ve insanlara "merdaneye ihtiyacın var" sözlerinin aksini kanıtladım. Bir şişe ve 4 saatinizi vermeniz gerekiyor.' notunu yazdı.
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