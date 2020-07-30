Galatasaraylı genç yıldız Mustafa Kapı'nın transferini duyurdular! Fenerbahçe derken yeni takımı... | Transfer haberleri

GALATASARAY'DA KADRO DIŞI KALMIŞTI

Söz konusu açıklamada, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.