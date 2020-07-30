Galatasaraylı genç yıldız Mustafa Kapı'nın transferini duyurdular! Fenerbahçe derken yeni takımı... | Transfer haberleri
Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen 17 yaşındaki Mustafa Kapı geride bıraktığımız sezon bir takım problemler yaşamış ve kadro dışı bırakılmıştı. Genç yıldız adayının yeni takımı merak edilirken Fenerbahçe'nin adı sık sık anılır hale gelmişti. Son olarak Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen 17 yaşındaki Mustafa Kapı için bir süredir Lille iddiaları vardı. Bu iddilar sonraı transfer böyle duyuruldu. İşte detaylar...
30.07.2020 14:19
- Son Güncelleme: 30.07.2020 14:19
GALATASARAY'DA KADRO DIŞI KALMIŞTI
Söz konusu açıklamada, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.
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