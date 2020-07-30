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Galatasaraylı genç yıldız Mustafa Kapı'nın transferini duyurdular! Fenerbahçe derken yeni takımı... | Transfer haberleri

Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen 17 yaşındaki Mustafa Kapı geride bıraktığımız sezon bir takım problemler yaşamış ve kadro dışı bırakılmıştı. Genç yıldız adayının yeni takımı merak edilirken Fenerbahçe'nin adı sık sık anılır hale gelmişti. Son olarak Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen 17 yaşındaki Mustafa Kapı için bir süredir Lille iddiaları vardı. Bu iddilar sonraı transfer böyle duyuruldu. İşte detaylar...

30.07.2020 14:19 - Son Güncelleme: 30.07.2020 14:19
Galatasaraylı genç yıldız Mustafa Kapı'nın transferini duyurdular! Fenerbahçe derken yeni takımı... | Transfer haberleri

Galatasaray'da yeni sözleşme tekliflerine olumsuz yanıt verdiği için kadro dışı bırakılan 17 yaşındaki futbolcu Mustafa Kapı'nın yeni takımı belli oluyor...

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Galatasaraylı genç yıldız Mustafa Kapı'nın transferini duyurdular! Fenerbahçe derken yeni takımı... | Transfer haberleri

Galatasaray, bu yılın başlarında Mustafa Kapı'nın sözleşmesinin uzatılması konusunda kendisine sunulan tüm yapıcı teklif önerilerini reddettiğini ve oyuncunun kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

Galatasaraylı genç yıldız Mustafa Kapı'nın transferini duyurdular! Fenerbahçe derken yeni takımı... | Transfer haberleri

GALATASARAY'DA KADRO DIŞI KALMIŞTI
Söz konusu açıklamada, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Galatasaraylı genç yıldız Mustafa Kapı'nın transferini duyurdular! Fenerbahçe derken yeni takımı... | Transfer haberleri

FENERBAHÇE İLE İSMİ GEÇİYORU
Mustafa Kapı'nın Galatasaray'dan ayrılığının ardından genç yıldız adayının ismi bir dönem Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Galatasaraylı genç yıldız Mustafa Kapı'nın transferini duyurdular! Fenerbahçe derken yeni takımı... | Transfer haberleri

Galatasaray'da kadro dışı kalmasının ardından Mustafa Kapı'nın geçmiş zamanda Fenerbahçe lehine yaptığı sosyal medya paylaşımları gündeme gelmiş ve genç futbolcunun Sarı-lacivertli kulübe gideceği iddia edilmişti.

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