Galatasaraylı Dries Mertens ve Hadise gecelerde! Sabaha kadar eğlendiler Mehmet Dinçerler sorusunu duyan Hadise’den bomba bakış!

2 AY ÖNCE DE BULUŞMUŞLARDI

Yakın arkadaş oldukları bilinen Hadise ve Mertens çifti, fırsat buldukça bir araya geliyor. Mekandan ayrıldıktan sonra, "Yeni yıla bomba gibi girdik" diyen Hadise geceyle ilgili açıklamada da bulundu.