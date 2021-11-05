Galatasaraylı Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan’ın saray yavrusu evi sanat galerisine dönüşecek! ’Klişe’ olmaması için...

5 yıl önce nikâh masasına oturan ve mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Aslıhan-Arda Turan çifti, büyüyen aileleri için geçtiğimiz aylarda yeni bir eve taşındı. Beykoz'daki Çubuklu Vadi'de oturdukları evden yine aynı sitede daha büyük bir eve geçen çift, yeni evlerinde dekorasyona büyük önem verdi.