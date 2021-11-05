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Haberler Magazin Galatasaraylı Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan'ın saray yavrusu evi sanat galerisine dönüşecek! 'Klişe' olmaması için...

Galatasaraylı Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan'ın saray yavrusu evi sanat galerisine dönüşecek! 'Klişe' olmaması için...

2018 yılında futbolcu Arda Turan ile evlenen ve aynı yıl içinde ilk oğlu Hamza Arda'yı, geçtiğimiz Haziran ayında ise ikinci oğlu Asil Aslan'ı kucağına alan Aslıhan Doğan Turan, 6 ay önce taşındıkları evinin her detayı ile bizzat ilgileniyor. Aslıhan-Arda Turan çifti, taşındıkları yeni evle birlikte sanata da yatırım yapmaya başladı. Aslıhan Doğan Turan çağdaş sanat koleksiyonu için kolları sıvadı.

05.11.2021 10:21 - Son Güncelleme: 05.11.2021 10:21
Galatasaraylı Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan’ın saray yavrusu evi sanat galerisine dönüşecek! ’Klişe’ olmaması için...

5 yıl önce nikâh masasına oturan ve mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Aslıhan-Arda Turan çifti, büyüyen aileleri için geçtiğimiz aylarda yeni bir eve taşındı. Beykoz'daki Çubuklu Vadi'de oturdukları evden yine aynı sitede daha büyük bir eve geçen çift, yeni evlerinde dekorasyona büyük önem verdi.

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Galatasaraylı Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan’ın saray yavrusu evi sanat galerisine dönüşecek! ’Klişe’ olmaması için...

Dekorasyonu ünlü iç mimar Hakan Ezer'le birlikte yapan Aslıhan Turan, evinin "klişe" evlerden farklı olması için büyük çaba sarf etti. Yeni evle birlikte Turan çiftinin sanata da yatırım yapmaya başladı.

Galatasaraylı Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan’ın saray yavrusu evi sanat galerisine dönüşecek! ’Klişe’ olmaması için...

Aslıhan Turan, aile yadigârı olan sanat eserlerini evinin duvarlarına taşırken, bir yandan da çağdaş sanat koleksiyonu oluşturmak için kolları sıvadı.

Galatasaraylı Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan’ın saray yavrusu evi sanat galerisine dönüşecek! ’Klişe’ olmaması için...

SARAY YAVRUSU EVDE DİKKAT ÇEKEN FATİH TERİM DETAYI...

Galatasaraylı yıldız Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan ve çocuklarıyla işte burada yaşıyor!

Galatasaraylı Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan’ın saray yavrusu evi sanat galerisine dönüşecek! ’Klişe’ olmaması için...

Arda Turan ve Aslıhan Turan'ın evi görücüye çıktı. Aslıhan Turan, YouTube kanalındaki son videosunda ev turu yaptı. Her detayıyla tek tek ilgilendiğini söyleyen Turan, çocuklar için özel alanlar yarattığını belirtti.

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