Galatasaraylı Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan'ın saray yavrusu evi sanat galerisine dönüşecek! 'Klişe' olmaması için...
2018 yılında futbolcu Arda Turan ile evlenen ve aynı yıl içinde ilk oğlu Hamza Arda'yı, geçtiğimiz Haziran ayında ise ikinci oğlu Asil Aslan'ı kucağına alan Aslıhan Doğan Turan, 6 ay önce taşındıkları evinin her detayı ile bizzat ilgileniyor. Aslıhan-Arda Turan çifti, taşındıkları yeni evle birlikte sanata da yatırım yapmaya başladı. Aslıhan Doğan Turan çağdaş sanat koleksiyonu için kolları sıvadı.
5 yıl önce nikâh masasına oturan ve mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Aslıhan-Arda Turan çifti, büyüyen aileleri için geçtiğimiz aylarda yeni bir eve taşındı. Beykoz'daki Çubuklu Vadi'de oturdukları evden yine aynı sitede daha büyük bir eve geçen çift, yeni evlerinde dekorasyona büyük önem verdi.
Dekorasyonu ünlü iç mimar Hakan Ezer'le birlikte yapan Aslıhan Turan, evinin "klişe" evlerden farklı olması için büyük çaba sarf etti. Yeni evle birlikte Turan çiftinin sanata da yatırım yapmaya başladı.
Aslıhan Turan, aile yadigârı olan sanat eserlerini evinin duvarlarına taşırken, bir yandan da çağdaş sanat koleksiyonu oluşturmak için kolları sıvadı.
SARAY YAVRUSU EVDE DİKKAT ÇEKEN FATİH TERİM DETAYI...
Galatasaraylı yıldız Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan ve çocuklarıyla işte burada yaşıyor!
Arda Turan ve Aslıhan Turan'ın evi görücüye çıktı. Aslıhan Turan, YouTube kanalındaki son videosunda ev turu yaptı. Her detayıyla tek tek ilgilendiğini söyleyen Turan, çocuklar için özel alanlar yarattığını belirtti.