Galatasaraylı Alpaslan Öztürk taytlı görüntüye yasak getirmişti! Minisiyle poz veren Ebru Şancı'ya yorum yağdı: "Kim der 3 çocuk doğurmuş"

TAYTLI POZ YASAKTI

Eski manken daha önce yaptığı bir açıklamada "Bir kere asla spor yaparken video paylaşamıyorum, yasak. Taytlı, büstiyerli fotoğraflara izin vermiyor. Zaten ben de artık üç çocuklu biri olarak bana bir artısı olmadığı için paylaşmıyorum" demişti.