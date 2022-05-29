Galatasaraylı Alpaslan Öztürk taytlı görüntüye yasak getirmişti! Minisiyle poz veren Ebru Şancı'ya yorum yağdı: "Kim der 3 çocuk doğurmuş"

Galatasaraylı Alpaslan Öztürk taytlı görüntüye yasak getirmişti! Minisiyle poz veren Ebru Şancı'ya yorum yağdı: "Kim der 3 çocuk doğurmuş"
Galatasaray futbolcusu Alpaslan Öztürk taytlı görüntüye yasak getirmişti! Minisiyle poz veren Ebru Şancı'ya sosyal medyada yorum yağdı. Futbolcu Alpaslan Öztürk ve eski manken Ebru Şancı Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Eşiyle arasında 10 yaş fark olan Ebru, mini elbisesiyle verdiği pozla gündeme geldi. Kısa sürede sosyal medyada adından söz ettiren Ebru Şancı'ya, "Kim der 3 çocuk doğurmuş" yorumları yağdı.
29.05.2022 14:19 - Son Güncelleme: 29.05.2022 14:27
"KİM DER 3 ÇOCUK DOĞURMUŞ"
Galatasaraylı Alpaslan Öztürk eşinin taytlı görüntülerine yasak getirmişti! Minisiyle poz veren Ebru Şancı'ya sosyal medyada yorum yağdı.
Eski model Ebru Şancı, 2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlendi. İlişkisinden Ceylin, Mila ve Kürşad Fırat adında üç çocuğu bulunan model çocuklarını annesine bırakıp kocasıyla romantik bir İtalya tatiline gitti. Ebru Şancı tatil pozuyla dikkat çekti.
Evliliğinde üç çocuğu olan Şancı yaptığı paylaşımlarla öne çıkıyor. Ebru Şancı eşiyle aşk pozlarını ve çocuklarıyla geçirdiği zamandan yaptığı paylaşımlarla beğeni alıyor.