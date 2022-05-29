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Haberler Magazin Galatasaraylı Alpaslan Öztürk taytlı görüntüye yasak getirmişti! Minisiyle poz veren Ebru Şancı'ya yorum yağdı: "Kim der 3 çocuk doğurmuş"

Galatasaraylı Alpaslan Öztürk taytlı görüntüye yasak getirmişti! Minisiyle poz veren Ebru Şancı'ya yorum yağdı: "Kim der 3 çocuk doğurmuş"

Galatasaray futbolcusu Alpaslan Öztürk taytlı görüntüye yasak getirmişti! Minisiyle poz veren Ebru Şancı'ya sosyal medyada yorum yağdı. Futbolcu Alpaslan Öztürk ve eski manken Ebru Şancı Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Eşiyle arasında 10 yaş fark olan Ebru, mini elbisesiyle verdiği pozla gündeme geldi. Kısa sürede sosyal medyada adından söz ettiren Ebru Şancı'ya, "Kim der 3 çocuk doğurmuş" yorumları yağdı.

29.05.2022 14:19 - Son Güncelleme: 29.05.2022 14:27
Galatasaraylı Alpaslan Öztürk taytlı görüntüye yasak getirmişti! Minisiyle poz veren Ebru Şancı’ya yorum yağdı: Kim der 3 çocuk doğurmuş

"KİM DER 3 ÇOCUK DOĞURMUŞ"

Galatasaraylı Alpaslan Öztürk eşinin taytlı görüntülerine yasak getirmişti! Minisiyle poz veren Ebru Şancı'ya sosyal medyada yorum yağdı.

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Galatasaraylı Alpaslan Öztürk taytlı görüntüye yasak getirmişti! Minisiyle poz veren Ebru Şancı’ya yorum yağdı: Kim der 3 çocuk doğurmuş

Eski model Ebru Şancı, 2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlendi. İlişkisinden Ceylin, Mila ve Kürşad Fırat adında üç çocuğu bulunan model çocuklarını annesine bırakıp kocasıyla romantik bir İtalya tatiline gitti. Ebru Şancı tatil pozuyla dikkat çekti.

Galatasaraylı Alpaslan Öztürk taytlı görüntüye yasak getirmişti! Minisiyle poz veren Ebru Şancı’ya yorum yağdı: Kim der 3 çocuk doğurmuş

Şancı mavi mini elbisesiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Eski modele beğeni yağarken pek çok kullanıcı da "Kim der 3 çocuk annesi" yorumu yaptı.

Galatasaraylı Alpaslan Öztürk taytlı görüntüye yasak getirmişti! Minisiyle poz veren Ebru Şancı’ya yorum yağdı: Kim der 3 çocuk doğurmuş

TAYTLI POZ YASAKTI

Eski manken daha önce yaptığı bir açıklamada "Bir kere asla spor yaparken video paylaşamıyorum, yasak. Taytlı, büstiyerli fotoğraflara izin vermiyor. Zaten ben de artık üç çocuklu biri olarak bana bir artısı olmadığı için paylaşmıyorum" demişti.

Galatasaraylı Alpaslan Öztürk taytlı görüntüye yasak getirmişti! Minisiyle poz veren Ebru Şancı’ya yorum yağdı: Kim der 3 çocuk doğurmuş

Evliliğinde üç çocuğu olan Şancı yaptığı paylaşımlarla öne çıkıyor. Ebru Şancı eşiyle aşk pozlarını ve çocuklarıyla geçirdiği zamandan yaptığı paylaşımlarla beğeni alıyor.

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