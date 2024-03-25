Galatasaray'ın 'Dayı'sı Kerem Demirbay 3 senelik evliymiş! Eşinin güzelliği parmak ısırttı! Okan Buruk'un 8 numarası...

Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk, bu sezon Torreira'nın yanında Oliveira, Berkan, Kaan Ayhan ve Ndombele'yi denerken aradığı 8 numarayı sonunda buldu. Kerem Demirbay artık takımın bankosu olarak görülürken, 'Dayı' lakaplı 30 yaşındaki orta saha artık gözde hale geldi. Son zamanlarda şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da saha performansının dışında da özel hayatıyla merak konusu olan Kerem Demirbay meğer 3 senelik evliymiş. İşte 30 yaşındaki başarılı oyuncunun güzeller güzeli eşi...