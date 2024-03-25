Galatasaray'ın 'Dayı'sı Kerem Demirbay 3 senelik evliymiş! Eşinin güzelliği parmak ısırttı! Okan Buruk'un 8 numarası...

Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk, bu sezon Torreira'nın yanında Oliveira, Berkan, Kaan Ayhan ve Ndombele'yi denerken aradığı 8 numarayı sonunda buldu. Kerem Demirbay artık takımın bankosu olarak görülürken, 'Dayı' lakaplı 30 yaşındaki orta saha artık gözde hale geldi. Son zamanlarda şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da saha performansının dışında da özel hayatıyla merak konusu olan Kerem Demirbay meğer 3 senelik evliymiş. İşte 30 yaşındaki başarılı oyuncunun güzeller güzeli eşi...
Galatasaray'ın "Dayı" lakaplı başarılı oyuncusu Kerem Demirbay, Okan Buruk'un gözdesi.
Bu sezon Torreira'nın yanında Oliveira, Berkan, Kaan Ayhan ve Ndombele'yi deneyen Galatasaray 8 numara arayışını Kerem Demirbay ile sonlandırdı.
İngilizce ve Almanca bildiği için yabancılarla kolay iletişim sağlayan Kerem Demirbay, takımdaki genç yerli oyunculara ağabeylik yapıyor, boş zamanlarında onları yemeğe çıkarıyor.