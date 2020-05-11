RAMAZAN İMSAKİYE
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Galatasaray'dan istifa eden Hasan Şaş'ın vukuat defteri hayli kabarık! Kavgaları günlerce konuşulmuştu

Yeri geldi güldürdü, yeri geldi üzdü, kimi zaman sinirlendi, kimi zaman kucak açtı. Hasan Şaş, hem Galatasaray hem de Türkiye'nin futbol tarihine adını yazdıranlardan biri. 43 yaşındaki Hasan Şaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fatih Terim'in yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Hasan Şaş'ın istifa ettiği haberi bomba etkisi yarattı. Galatasaray camiasını üzen bu haber sonrası Hasan Şaş'ın akılda kalanları sosyal medyada konuşulur oldu. 'Bay vukuat' olarak bilinen Hasan Şaş çok sevdiği Galatasaray söz konusu olunca sinirlerine asla hakim olamadı. Bu yüzden Hasan Şaş'ın vukuat defteri hayli kabarık. İşte Hasan Şaş'ın günlerce konuşulan o kavgaları.

11.05.2020 17:32 - Son Güncelleme: 11.05.2020 17:32
Galatasaray'dan istifa eden Hasan Şaş'ın vukuat defteri hayli kabarık! Kavgaları günlerce konuşulmuştu

O Türk futbolunun asi, uslanmaz çocuğu, 'Bay vukuat' Hasan Şaş. Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yürüten Hasan Şaş, sürpriz bir kararla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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Galatasaray'dan istifa eden Hasan Şaş'ın vukuat defteri hayli kabarık! Kavgaları günlerce konuşulmuştu

Hasan Şaş her daim vukuatların insanı oldu. Biz onu hep kavga haberleriyle gördük. Gelin Hasan Şaş'ın vukuat tarihine bir kez daha göz atalım.

Galatasaray'dan istifa eden Hasan Şaş'ın vukuat defteri hayli kabarık! Kavgaları günlerce konuşulmuştu

Hasan Şaş, Sivas'ta oynanan bir maçta Sivasspor İdari Menajeri Oray Baykal ile tartıştı. Sarı-kırmızılı antrenör, daha sonra ise taraftarlarla tartıştı.

Galatasaray'dan istifa eden Hasan Şaş'ın vukuat defteri hayli kabarık! Kavgaları günlerce konuşulmuştu

ARDA TURAN İLE DE POLEMİK YAŞADI

Hasan Şaş, Türk Telekom Stadyumu'ndaki Başakşehir maçında da Arda Turan ile soyunma odası koridorlarında kapışmıştı.

Galatasaray'dan istifa eden Hasan Şaş'ın vukuat defteri hayli kabarık! Kavgaları günlerce konuşulmuştu

YAYINCI KURULUŞUN KAMERASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Sarı-kırmızılıların antrenörü, geçen sezon Türk Telekom Stadyumu'ndaki Konya maçında fenalaşmış, büyük heyecan yaşamıştı. Hasan Şaş, sadece rakiplerle değil, yayıncı kuruluşun kamerasıyla bile kavga etti. Süper Kupa finalinin oynandığı Konya'da yayıncı kuruluş kamerasına tepki gösterip küfür etmişti.

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