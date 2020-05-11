Galatasaray'dan istifa eden Hasan Şaş'ın vukuat defteri hayli kabarık! Kavgaları günlerce konuşulmuştu
Yeri geldi güldürdü, yeri geldi üzdü, kimi zaman sinirlendi, kimi zaman kucak açtı. Hasan Şaş, hem Galatasaray hem de Türkiye'nin futbol tarihine adını yazdıranlardan biri. 43 yaşındaki Hasan Şaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fatih Terim'in yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Hasan Şaş'ın istifa ettiği haberi bomba etkisi yarattı. Galatasaray camiasını üzen bu haber sonrası Hasan Şaş'ın akılda kalanları sosyal medyada konuşulur oldu. 'Bay vukuat' olarak bilinen Hasan Şaş çok sevdiği Galatasaray söz konusu olunca sinirlerine asla hakim olamadı. Bu yüzden Hasan Şaş'ın vukuat defteri hayli kabarık. İşte Hasan Şaş'ın günlerce konuşulan o kavgaları.
11.05.2020 17:32
- Son Güncelleme: 11.05.2020 17:32
YAYINCI KURULUŞUN KAMERASINA TEPKİ GÖSTERDİ
Sarı-kırmızılıların antrenörü, geçen sezon Türk Telekom Stadyumu'ndaki Konya maçında fenalaşmış, büyük heyecan yaşamıştı. Hasan Şaş, sadece rakiplerle değil, yayıncı kuruluşun kamerasıyla bile kavga etti. Süper Kupa finalinin oynandığı Konya'da yayıncı kuruluş kamerasına tepki gösterip küfür etmişti.
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