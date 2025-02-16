Galatasaray yıldızı Lucas Torreira’dan ayrıldı yeni aşka yelken açtı! Devrim Özkan’dan Sevgililer Günü paylaşımı! Luka Brajkovic...

Ayrılıktan sonra ortalıktan bir süre kaybolan Devrim Özkan, katıldığı bir Youtube programında Torreira ile ilişkisi hakkında "Hayatında ne kadar çok seversen sev ne seviyede seversen sev, o durumun, o kişinin, o ilişkinin, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme' derdim. "