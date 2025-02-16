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Galatasaray yıldızı Lucas Torreira'dan ayrıldı yeni aşka yelken açtı! Devrim Özkan'dan Sevgililer Günü paylaşımı! Luka Brajkovic...

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ile ilişkisi geçtiğimiz aylarda biten Devrim Özkan yeni bir aşka yelken açtı. Sevgililer Günü'nde bir buket gül paylaşımı yapan Devrim Özkan'ın yeni aşkı büyük merak konusu oldu. Özkan'ın yeni sevgilisinin bu kez bir basketbolcu olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi :16 Şubat 2025 , 10:51 Güncelleme Tarihi :16 Şubat 2025 , 10:52
Galatasaray yıldızı Lucas Torreira’dan ayrıldı yeni aşka yelken açtı! Devrim Özkan’dan Sevgililer Günü paylaşımı! Luka Brajkovic...

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile uzun soluklu bir aşk yaşayan oyuncu Devrim Özkan, sosyal medya hesaplarından birlikte çektirdikleri fotoğrafları silerek ayrılığı doğrulamıştı.

Galatasaray yıldızı Lucas Torreira’dan ayrıldı yeni aşka yelken açtı! Devrim Özkan’dan Sevgililer Günü paylaşımı! Luka Brajkovic...

Ayrılıktan sonra ortalıktan bir süre kaybolan Devrim Özkan, katıldığı bir Youtube programında Torreira ile ilişkisi hakkında "Hayatında ne kadar çok seversen sev ne seviyede seversen sev, o durumun, o kişinin, o ilişkinin, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme' derdim. "

Galatasaray yıldızı Lucas Torreira’dan ayrıldı yeni aşka yelken açtı! Devrim Özkan’dan Sevgililer Günü paylaşımı! Luka Brajkovic...

"O haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın" diye konuşmuştu.

Galatasaray yıldızı Lucas Torreira’dan ayrıldı yeni aşka yelken açtı! Devrim Özkan’dan Sevgililer Günü paylaşımı! Luka Brajkovic...

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Devrim Özkan yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncunun adı bu kez bir basketbolcuyla anılıyor.

Galatasaray yıldızı Lucas Torreira’dan ayrıldı yeni aşka yelken açtı! Devrim Özkan’dan Sevgililer Günü paylaşımı! Luka Brajkovic...

Gönlünü Darüşşafaka basketbol takımında forma giyen Luka Brajkovic'e kaptırdığı konuşulurken Devrim Özkan'ın Sevgililer Günü'nde paylaştığı bir buket gül ise iddiaları kuvvetlendirdi.

Galatasaray yıldızı Lucas Torreira’dan ayrıldı yeni aşka yelken açtı! Devrim Özkan’dan Sevgililer Günü paylaşımı! Luka Brajkovic...

Sosyal medyada başlayan bu takipleşme ve Özkan'ın paylaşımı, hayranları arasında büyük bir merak uyandırdı. Özkan'a gülleri gönderenin de Luka Brajkovic olduğu öne sürülürken, ikili henüz bu konuda bir açıklama yapmadı.

Galatasaray yıldızı Lucas Torreira’dan ayrıldı yeni aşka yelken açtı! Devrim Özkan’dan Sevgililer Günü paylaşımı! Luka Brajkovic...

DEVRİM ÖZKAN'IN YENİ SEVGİLİSİ LUKA BRAJKOVİC KİMDİR?

Luka Brajkovic, 26 Haziran 1999 doğumlu Avusturyalı-Sırp profesyonel basketbolcudur. Basketbol kariyerine 2015 yılında Dornbirn Lions takımında başlayan Brajkovic, üniversite eğitimini Amerika'da tamamladı.

Galatasaray yıldızı Lucas Torreira’dan ayrıldı yeni aşka yelken açtı! Devrim Özkan’dan Sevgililer Günü paylaşımı! Luka Brajkovic...

Davidson Wildcats forması giyerek kolej liginde dikkat çeken performanslar sergileyen yetenekli pivot, 2022 yılında İspanyol ekibi Rio Breogán ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Galatasaray yıldızı Lucas Torreira’dan ayrıldı yeni aşka yelken açtı! Devrim Özkan’dan Sevgililer Günü paylaşımı! Luka Brajkovic...

Kariyerine birçok ülkede devam eden başarılı sporcu, Yunanistan'da Kolossos Rodou ve İtalya'da Pistoia Basket 2000 formaları giydi. 2024 yılı itibarıyla Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka ile sözleşme imzalayarak Türkiye'de oynamaya başladı.

Galatasaray yıldızı Lucas Torreira’dan ayrıldı yeni aşka yelken açtı! Devrim Özkan’dan Sevgililer Günü paylaşımı! Luka Brajkovic...