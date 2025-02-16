Galatasaray yıldızı Lucas Torreira’dan ayrıldı yeni aşka yelken açtı! Devrim Özkan’dan Sevgililer Günü paylaşımı! Luka Brajkovic...

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile uzun soluklu bir aşk yaşayan oyuncu Devrim Özkan, sosyal medya hesaplarından birlikte çektirdikleri fotoğrafları silerek ayrılığı doğrulamıştı.
Ayrılıktan sonra ortalıktan bir süre kaybolan Devrim Özkan, katıldığı bir Youtube programında Torreira ile ilişkisi hakkında "Hayatında ne kadar çok seversen sev ne seviyede seversen sev, o durumun, o kişinin, o ilişkinin, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme' derdim. "
"O haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın" diye konuşmuştu.
YENİ AŞKA YELKEN AÇTI
Devrim Özkan yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncunun adı bu kez bir basketbolcuyla anılıyor.
Gönlünü Darüşşafaka basketbol takımında forma giyen Luka Brajkovic'e kaptırdığı konuşulurken Devrim Özkan'ın Sevgililer Günü'nde paylaştığı bir buket gül ise iddiaları kuvvetlendirdi.
Sosyal medyada başlayan bu takipleşme ve Özkan'ın paylaşımı, hayranları arasında büyük bir merak uyandırdı. Özkan'a gülleri gönderenin de Luka Brajkovic olduğu öne sürülürken, ikili henüz bu konuda bir açıklama yapmadı.
DEVRİM ÖZKAN'IN YENİ SEVGİLİSİ LUKA BRAJKOVİC KİMDİR?
Luka Brajkovic, 26 Haziran 1999 doğumlu Avusturyalı-Sırp profesyonel basketbolcudur. Basketbol kariyerine 2015 yılında Dornbirn Lions takımında başlayan Brajkovic, üniversite eğitimini Amerika'da tamamladı.
Davidson Wildcats forması giyerek kolej liginde dikkat çeken performanslar sergileyen yetenekli pivot, 2022 yılında İspanyol ekibi Rio Breogán ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Kariyerine birçok ülkede devam eden başarılı sporcu, Yunanistan'da Kolossos Rodou ve İtalya'da Pistoia Basket 2000 formaları giydi. 2024 yılı itibarıyla Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka ile sözleşme imzalayarak Türkiye'de oynamaya başladı.