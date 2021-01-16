Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Magazin Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim gözünün yaşına bakmadı! Bu sözler sonrası ipi çekildi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim gözünün yaşına bakmadı! Bu sözler sonrası ipi çekildi

Fatih Terim'i nasıl bilirdiniz? Sert, sinirli, babacan, işinin ehli... Aslında hepsi. Adı Galatasaray ile özdeşleşen Fatih Terim zamanında çok fazla oyuncusunun ipini çekti. Türk futbolunun İmparator'u Fatih Terim Galatasaray'da ve Milli Takım'da teknik direktörlük yaptığı dönemlerde pek çok defa oyuncularla sorun yaşadı. Fatih Terim'in kara listesi hayli uzun...

16.01.2021 14:49 - Son Güncelleme: 16.01.2021 14:49
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim gözünün yaşına bakmadı! Bu sözler sonrası ipi çekildi

Fatih Terim son dönemde yönetimle yaşadığı sıkıntılarla gündeme geliyor. Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Fatih Terim hakkında açıklama Başkan Mustafa Cengiz'den gelmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim gözünün yaşına bakmadı! Bu sözler sonrası ipi çekildi

Fatih Terim kimi zaman hakemlerle kimi zamanlarda da oyuncularıyla yaşadığı problemlerle gündeme geliyor.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim gözünün yaşına bakmadı! Bu sözler sonrası ipi çekildi

FATİH TERİM'İN KARA LİSTESİNDE KİMLER YOK Kİ!

Fatih Terim hem Avrupa'daki hem de Türkiye'deki başarıları ortada. Ancak zamanında pek çok futbolcu ile sorun yaşadı. Türk futbolunun imparatoru bakın kimlerle, nasıl sorunlar yaşamış gelin birlikte bakalım.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim gözünün yaşına bakmadı! Bu sözler sonrası ipi çekildi

STEVEN NZONZI

Fatih Terim'in taktik isteklerini yerine getirmeyen ve ciddiyetsiz tavırlar gösteren Fransız futbolcunun Galatasaray'da mutlu olmadığı belirtiliyordu. Nitekim söylentiler doğru çıktı. Nzonzi, antrenmanlarda birçok kez ''Ben 30 milyon euroluk futbolcuyum'' derken bu disiplinsiz hareketlerin sürmesi ile kadro dışı bırakıldı.

Ardından Rennes yolunu tuttu.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim gözünün yaşına bakmadı! Bu sözler sonrası ipi çekildi

'NEREDE? HALI SAHADA MI?'

Fatih Terim yönetimindeki Milli Takımımız, EURO 2008 elemelerinde Malta ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona eriyor ve soyunma odasında Fatih Terim ile Fatih Tekke arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

DİĞER GALERİLER