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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim gözünün yaşına bakmadı! Bu sözler sonrası ipi çekildi

Fatih Terim'i nasıl bilirdiniz? Sert, sinirli, babacan, işinin ehli... Aslında hepsi. Adı Galatasaray ile özdeşleşen Fatih Terim zamanında çok fazla oyuncusunun ipini çekti. Türk futbolunun İmparator'u Fatih Terim Galatasaray'da ve Milli Takım'da teknik direktörlük yaptığı dönemlerde pek çok defa oyuncularla sorun yaşadı. Fatih Terim'in kara listesi hayli uzun...

16.01.2021 14:49 - Son Güncelleme: 16.01.2021 14:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





