Futbolcu Şener Özbayraklı ile oyuncu Şilan Makal’dan müjdeli haber geldi! Ünlü çift bebeklerine kavuştu işte ilk paylaşım
Futbolcu Şener Özbayraklı ile oyuncu Şilan Makal'dan müjdeli haber geldi! Milli Futbolcu Şener Özbayraklı ile 2020 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Şilan Makal, geçen haftalarda yaptığı paylaşımla bebeğinin cinsiyetini açıklamıştı. Kız bebek dünyaya getireceği konuşulan Makal, oğlu olacağını, "Sürpriz!" sözleriyle Instagram'dan paylaşmıştı. Makal'ın paylaşımı uzun süre gündem olurken ünlü oyuncu, son yayınladığı fotoğrafla anne olduğunu duyurdu. İşte Şilan Makal'ın o paylaşımı...
26.08.2021 20:21
- Son Güncelleme: 26.08.2021 20:21
Geçtiğimiz sene Şener Özbayraklı ile dünya evine giren ünlü oyuncu Şilan Makal, anne oldu. Mutlu haberi ise sosyal medya hesabındaki paylaşımla duyurdu.
Şilan Makal'ın paylaşımının ardından ünlü isimlerin çocukları da merak konusu oldu. İşte ünlü isimler ve çocukları...