Haberler Galeri Magazin Futbolcu Selçuk Şahin'in eşi Emel Şahin mayolu yakalandı! 39 yaşındaki futbolcu eşini havluya sarıp sarmaladı...

Futbolcu Selçuk Şahin'in eşi Emel Şahin mayolu yakalandı! 39 yaşındaki futbolcu eşini havluya sarıp sarmaladı...

Futbolcu Selçuk Şahin ile eşi Emel Hanım, Çeşme tatilinde deniz ve güneşin keyfini doyasıya çıkarıyor. Arkadaşlarıyla localarında zaman geçiren 39 yaşındaki futbolcu, ilerleyen saatlerde eşi Emel Şahin ile denizde romantik ve eğlenceli anlar geçirdi. İkili, gazetecileri fark edince birbirlerini uyardı. Eşinin mayoyla görüntülenmesini istemeyen Şahin, sudan çıkarak localarından bir havlu aldı ve eşini havluya sardı.

09.09.2020 09:24 - Son Güncelleme: 09.09.2020 09:24
Futbolcu Selçuk Şahin'in eşi Emel Şahin mayolu yakalandı! 39 yaşındaki futbolcu eşini avluya sarıp sarmaladı...

Selçuk-Emel Şahin çifti, önceki gün Çeşme'de görüntülendi. 39 yaşındaki futbolcu, Selçuk Şahin ve eşinin tatili kameralara işte böyle yansıdı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Futbolcu Selçuk Şahin'in eşi Emel Şahin mayolu yakalandı! 39 yaşındaki futbolcu eşini avluya sarıp sarmaladı...

Çeşme'de bir beachte görüntülenen futbolcu Selçuk Şahin ve eşi Emel Şahin, locada arkadaşlarıyla sohbet ettikten sonra denizin tadını çıkarttı. Çift, suda bir süre sohbet ettikten sonra yüzdü. Denizden çıkacakları sırada Emel Hanım, eşi Şahin'e bir şeyler söyledi.

Futbolcu Selçuk Şahin'in eşi Emel Şahin mayolu yakalandı! 39 yaşındaki futbolcu eşini avluya sarıp sarmaladı...

Ünlü futbolcu, görüntülendiğini fark edince eşini uyardı. Eşinin mayoyla görüntülenmesini istemeyen Şahin, sudan çıkarak localarından bir havlu aldı.

Futbolcu Selçuk Şahin'in eşi Emel Şahin mayolu yakalandı! 39 yaşındaki futbolcu eşini avluya sarıp sarmaladı...

Futbolcu, eşini havluya sardı. Emel Şahin, tüm önlemlere rağmen görüntülendi.

Futbolcu Selçuk Şahin'in eşi Emel Şahin mayolu yakalandı! 39 yaşındaki futbolcu eşini avluya sarıp sarmaladı...

İşte Selçuk-Emel Şahin çifti ve ünlülerin 2020 yaz tatilinden kareler...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Burak Çelik'in görsel ikizini gören hayrete düştü! Tıpatıp aynısı...
Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Burak Çelik'in görsel ikizini gören hayrete düştü! Tıpatıp aynısı...