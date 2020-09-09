Futbolcu Selçuk Şahin'in eşi Emel Şahin mayolu yakalandı! 39 yaşındaki futbolcu eşini havluya sarıp sarmaladı...
Futbolcu Selçuk Şahin ile eşi Emel Hanım, Çeşme tatilinde deniz ve güneşin keyfini doyasıya çıkarıyor. Arkadaşlarıyla localarında zaman geçiren 39 yaşındaki futbolcu, ilerleyen saatlerde eşi Emel Şahin ile denizde romantik ve eğlenceli anlar geçirdi. İkili, gazetecileri fark edince birbirlerini uyardı. Eşinin mayoyla görüntülenmesini istemeyen Şahin, sudan çıkarak localarından bir havlu aldı ve eşini havluya sardı.
09.09.2020 09:24
- Son Güncelleme: 09.09.2020 09:24
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