Futbolcu Selçuk Şahin'in eşi Emel Şahin mayolu yakalandı! 39 yaşındaki futbolcu eşini havluya sarıp sarmaladı...

Çeşme'de bir beachte görüntülenen futbolcu Selçuk Şahin ve eşi Emel Şahin, locada arkadaşlarıyla sohbet ettikten sonra denizin tadını çıkarttı. Çift, suda bir süre sohbet ettikten sonra yüzdü. Denizden çıkacakları sırada Emel Hanım, eşi Şahin'e bir şeyler söyledi.