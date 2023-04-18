Furkan Kızılay annesini çileden çıkardı! “Sütüm haram zıkkım olur bak” deyip polisle tahdit etti! Çocuklar Duymasın'ın Havuç'uydu...
Başrollerinde Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın yer aldığı Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Havuç karakteriyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. Annesine korku dolu anlar yaşatan Kızılay, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Öte yandan oyuncunun annesi Mine Kızılay'ın "Nasıl bir insansın ya! İmdat, kurtar beni. Böyle zenginliğin içine..." sözleri dikkat çekti. İşte detaylar...
18.04.2023 16:03 - Son Güncelleme: 18.04.2023 16:10
Bir döneme damga vuran "Çocuklar Duymasın" dizisinde oynadığı "Havuç" karakteriyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi.