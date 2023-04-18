RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Furkan Kızılay annesini çileden çıkardı! “Sütüm haram zıkkım olur bak” deyip polisle tahdit etti! Çocuklar Duymasın'ın Havuç'uydu...

Furkan Kızılay annesini çileden çıkardı! “Sütüm haram zıkkım olur bak” deyip polisle tahdit etti! Çocuklar Duymasın'ın Havuç'uydu...

Başrollerinde Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın yer aldığı Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Havuç karakteriyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. Annesine korku dolu anlar yaşatan Kızılay, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Öte yandan oyuncunun annesi Mine Kızılay'ın "Nasıl bir insansın ya! İmdat, kurtar beni. Böyle zenginliğin içine..." sözleri dikkat çekti. İşte detaylar...

takvim.com.tr
18.04.2023 16:03 - Son Güncelleme: 18.04.2023 16:10
Furkan Kızılay annesini çileden çıkardı! “Sütüm haram zıkkım olur bak” deyip polisle tahdit etti! Çocuklar Duymasın’ın Havuç’uydu...

Bir döneme damga vuran "Çocuklar Duymasın" dizisinde oynadığı "Havuç" karakteriyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi.

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Furkan Kızılay annesini çileden çıkardı! “Sütüm haram zıkkım olur bak” deyip polisle tahdit etti! Çocuklar Duymasın’ın Havuç’uydu...

Hızdan korkan annesini bir sürat aracıyla gezmeye çıkaran Kızılay, bir anda gaza basınca anne Mine Kızılay korku dolu anlar yaşadı.

Furkan Kızılay annesini çileden çıkardı! “Sütüm haram zıkkım olur bak” deyip polisle tahdit etti! Çocuklar Duymasın’ın Havuç’uydu...

"POLİSE SÖYLEYECEĞİM, KURTARIN BENİ"
Hız korkusu olan anne Mine Kızılay, oğlunun gaza basmasıyla çığlık çığlığa bağırmaya başlarken "Polise söyleyeceğim seni" diyerek oğlunu tehdit etti.

Furkan Kızılay annesini çileden çıkardı! “Sütüm haram zıkkım olur bak” deyip polisle tahdit etti! Çocuklar Duymasın’ın Havuç’uydu...

" Vitesi 2'ye atarsan süt de çok vermedim ama haram zıkkım olur bak! Sağda dur, polise söyleyeceğim seni" diyen anne Kızılay, aracın içinde "İmdat" diye bağırmaya başladı.

Furkan Kızılay annesini çileden çıkardı! “Sütüm haram zıkkım olur bak” deyip polisle tahdit etti! Çocuklar Duymasın’ın Havuç’uydu...

"İmdat kurtar beni" deyip bağıran Mine Kızılay oğlunun yüzüne tükürerek araçtan indi ve "Böyle zenginlik mi olur" diyerek isyan etti.

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