Furkan Dede’nin sevgilisi bakın kim çıktı! Acun’un sunucusu gözlerden uzak aşk yaşıyordu evliliğe ilk adım atıldı işte nişandan kareler...

FURKAN DEDE NİŞANLISI KİM?

Furkan Dede uzun süredir birliktelik yaşadığı sevgilisi Berçin Tavukçuoğlu ile nişanlandı. Aile arasında yapılan törenden fotoğraflarını "Oğlan bizim, kız bizim…" notuyla paylaştı.