Furkan Dede'nin sevgilisi bakın kim çıktı! Acun'un sunucusu gözlerden uzak aşk yaşıyordu evliliğe ilk adım atıldı işte nişandan kareler...
Furkan Dede'nin sevgilisi bakın kim çıktı! Acun'un sunucusu gözlerden uzak aşk yaşıyordu, evliliğe ilk adım atıldı. İlk olarak 'Var Mısın Yok Musun' programıyla şöhrete kavuşan Furkan Dede, daha sonra Survivor yarışmasına katılmıştı. Uzun süredir Survivor Ekstra adlı programda yorumculuk yapan Furkan Dede'nin sevgilisiyle mutlu gününden ilk kareler geldi.
17.01.2023 12:31 - Son Güncelleme: 17.01.2023 12:43
Furkan Dede'nin sevgilisi bakın kim çıktı! Acun'un sunucusu gözlerden uzak aşk yaşıyordu, evliliğe ilk adım atıldı. İşte Furkan Dede'nin nişanından kareler...
İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede, Berçin Tavukçuoğlu ile nişanlandı. Çift aile arasında yapılan törenle yüzükleri taktı.
FURKAN DEDE NİŞANLISI KİM?
Furkan Dede uzun süredir birliktelik yaşadığı sevgilisi Berçin Tavukçuoğlu ile nişanlandı. Aile arasında yapılan törenden fotoğraflarını "Oğlan bizim, kız bizim…" notuyla paylaştı.
Survivor Ekstra programının sunuculuğunu yapan Furkan Dede, 1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Var Mısın Yok Musun yarışmasında yer alıp 100.000 TL'lik ödül kazanan Furkan Dede, 2010 yılında Survivor'da yarıştı.