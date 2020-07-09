Furkan Andıç'ın eski sevgililerinin listesi öyle kabarık ki... Çatı Katı Aşk'ın Ateş'i Furkan Andıç hızlı çapkın çıktı
Furkan Andıç, Çatı Katı Aşk ile ekranlara bir döndü pir döndü... 30 yaşındaki oyuncu Furkan Andıç, Ateş karakterini canlandırıyor. Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olan Furkan Andıç, genç yaşına rağmen pek çok dizide rol aldı ama daha çok özel hayatı ile gündeme geldi. Yakışıklı oyuncu magazin dünyasının hızlı çapkınlarından biri. Eski sevgililerinin arasında kimler kimler yok ki. Çatı Katı Aşk'ın Ateş'i Furkan Andıç hakkındaki bu gerçek sizi çok şaşırtacak. İşte başta Çatı Katı Aşk'ın Ateş'i Furkan Andıç olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.
Furkan Andıç, 4 Nisan 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Boşnak, babası Trabzonlu olan Andıç, 3 erkek kardeşin ortancasıdır.
İlkokul ve Liseyi Ataşehir'de okuyan oyuncu, 2007 yılında liseden mezun olduktan sonra Ukrayna'ya gitti ve Kiev Politeknik Üniversitesi'nde ilk sene hazırlık ve dil eğitimi aldı. Daha sonra Türkiye'ye geri dönen Andıç, bir süre Bilgi Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünde okuyan genç oyuncu, daha sonra 2011-2012 eğitim senesi 1. döneminde Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümüne yatay geçiş yaptı.
İlk dizisi Kolej Günlüğü'nde dizi hayatına başladı. Ardından Umutsuz Ev Kadınları, Kaçak Gelinler ve Kırgın Çiçekler dizilerinde yer aldı. 2016 yılında ise Kanal D'de yayınlanan Tatlı İntikam adlı dizide başrolü canlandırmıştır. 2017'de Meryem dizisinde Savaş karakterini canlandırdı.
Kariyeri dışında sık sık özel hayatı ile gündeme gelen Furkan Andıç'ın eski sevgilileri sizi çok şaşırtacak. İşte başta Furkan Andıç olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.