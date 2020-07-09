Furkan Andıç'ın eski sevgililerinin listesi öyle kabarık ki... Çatı Katı Aşk'ın Ateş'i Furkan Andıç hızlı çapkın çıktı

Furkan Andıç, 4 Nisan 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Boşnak, babası Trabzonlu olan Andıç, 3 erkek kardeşin ortancasıdır.



İlkokul ve Liseyi Ataşehir'de okuyan oyuncu, 2007 yılında liseden mezun olduktan sonra Ukrayna'ya gitti ve Kiev Politeknik Üniversitesi'nde ilk sene hazırlık ve dil eğitimi aldı. Daha sonra Türkiye'ye geri dönen Andıç, bir süre Bilgi Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünde okuyan genç oyuncu, daha sonra 2011-2012 eğitim senesi 1. döneminde Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümüne yatay geçiş yaptı.