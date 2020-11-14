Funda Eryiğit hakkındaki bu gerçekle duyanları şaşırttı! Funda Eryiğit kimdir, nereli ve kaç yaşında? Funda Eryiğit hayatı...

Can Kırıkları dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Funda Eryiğit, 2015 yapımı Limonata ve Yok Artık filmlerinde yardımcı karakter rolünde yer alırken 2016'daki Tereddüt filminde başrol oynadı. 2016 yılında Poyraz Karayel dizisine 3. sezonundan itibaren dahil oldu.

Funda Eryiğit hakkında en çok merak edilen ise yaşı oldu. İşte başta Funda Eryiğit olmak üzere ünlülerin yaşları.