Funda Eryiğit hakkındaki bu gerçekle duyanları şaşırttı! Funda Eryiğit kimdir, nereli ve kaç yaşında? Funda Eryiğit hayatı...
Funda Eryiğit, Netflix'in Bir Başkadır dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Özellikle Ruhiye karakterini canlandıran Funda Eryiğit sosyal medyada merak edilen oyuncular arasında yer aldı. Funda Eryiğit daha önce de yer aldığı pek çok yapımla adından söz ettirmişti. Bir Başkadır dizisinde Ruhiye'yi canlandıran ünlü oyuncu hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Dizide Ruhiye rolüyle karşımıza çıkan Funda Eryiğit ile ilgili merak edilenler haberimizde...
Bir Başkadır oyuncu kadrosunda yer alan Funda Eryiğit'in hayatı, yaşı, oynadığı diziler sıklıkla araştırılmaya başlandı. Bir Başkadır dizisinde farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul'un canlı ve renkli hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları birleşen kendine özgü bir grup karakteri anlatıyor. Peki Funda Eryiğit kimdir, kaç yaşında, nereli?
Funda Eryiğit, aslen Samsun Bafralıdır. Kadir Has Anadolu Lisesi'ni bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden ve sonradan da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olan Funda Eryiğit, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 2012-2013 sezonunda sahnelediği Sessizlik ismindeki oyundaki performansıyla 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödüllerinde müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Ayrıca 17. Afife Tiyatro Ödüllerinde en iyi kadın oyuncu dalında aday oldu.
Can Kırıkları dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Funda Eryiğit, 2015 yapımı Limonata ve Yok Artık filmlerinde yardımcı karakter rolünde yer alırken 2016'daki Tereddüt filminde başrol oynadı. 2016 yılında Poyraz Karayel dizisine 3. sezonundan itibaren dahil oldu.
Funda Eryiğit hakkında en çok merak edilen ise yaşı oldu. İşte başta Funda Eryiğit olmak üzere ünlülerin yaşları.