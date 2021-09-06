Funda Arar derin dekolte ve yırtmacıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü! 46’lık Funda’yı gören dönüp bir daha baktı
Funda Arar derin dekolte ve yırtmacıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü! Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Funda Arar, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla bir araya geldi. Güçlü sesi ve sevilen şarkılarıyla seyircisine unutulmaz bir akşam yaşatan Arar, sahne kostümüyle de dikkat çekti. Sahnede iki farklı elbise giyen ünlü şarkıcı, derin dekolteli ve yırtmaçlı siyah kostümüyle sosyal medyaya damga vurdu. İşte Funda Arar'ın sosyal medyayı sallayan sahne kostümü...
06.09.2021 18:49
- Son Güncelleme: 06.09.2021 19:01
Ünlü şarkıcı Funda Arar, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla bir araya geldi. Güçlü sesi ve sevilen şarkılarıyla seyircisine unutulmaz bir akşam yaşatan Arar, sahne kostümüyle de dikkat çekti.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Funda Arar'ın sahne kostümün yoğun ilgi göstererek yorumda bulundu.
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, ünlü şarkıcının kostümünü beğendiğini dile getirerek Funda Arar'ı iltifat yağmuruna tuttu.