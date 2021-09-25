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Haberler Magazin Fransa'nın giyotin vahşeti Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu! Kenan İmirzalıoğlu'ndan yarışmacıya ders niteliğinde cevap

Fransa'nın giyotin vahşeti Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu! Kenan İmirzalıoğlu'ndan yarışmacıya ders niteliğinde cevap

atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde Erkan Karadeniz isimli yarışmacıya sorulan "Fransa'da giyotinle idam edilen son kişi hangi yıl idam edilmiştir?" sorusu geceye damgasını vurdu. Fransa'nın yüzyıllar önce devrim yaptığına ve 'insan hakları bildirgesi' yayımladığına dikkat çeken yarışmacı bu vahşetin günümüze yakın bir tarihte olmayacağını söyledi ve cevap olarak 1800'lü yılları işaretledi. Doğru cevabın 1977 olduğunu öğrendiğinde ise "Değil çift cevap jokerim 3 cevap jokerim de olsa 1977 demezdim" dedi. Bu sözler üzerine Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya ders niteliğinde bir cevap verdi.

25.09.2021 00:23 - Son Güncelleme: 25.09.2021 00:39
Fransa’nın giyotin vahşeti Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! Kenan İmirzalıoğlu’ndan yarışmacıya ders niteliğinde cevap

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

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Fransa’nın giyotin vahşeti Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! Kenan İmirzalıoğlu’ndan yarışmacıya ders niteliğinde cevap

Yarışmanın son bölümünde sorulan "Fransa'da giyotinle idam edilen son kişi hangi yıl idam edilmiştir?" sorusu tüm dikkatleri üzerine topladı.

Fransa’nın giyotin vahşeti Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! Kenan İmirzalıoğlu’ndan yarışmacıya ders niteliğinde cevap

Erkan Karadeniz isimli yarışmacı soru üzerine Fransa'nın yüzyıllar önce devrim yaptığına ve 'insan hakları bildirgesi' yayımladığına dikkat çekti.

Fransa’nın giyotin vahşeti Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! Kenan İmirzalıoğlu’ndan yarışmacıya ders niteliğinde cevap

ÇİFT CEVAP JOKERİNİ KULLANDI
Karadeniz, bu durumdan mütevellit böyle vahşice bir idamın günümüze yakın tarihte olmayacağını söyledi ve çift joker hakkını kullanarak önce 1877 sonra da 1827 yıllarının yer aldığı şıkları şeçti.

Fransa’nın giyotin vahşeti Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! Kenan İmirzalıoğlu’ndan yarışmacıya ders niteliğinde cevap

Ancak her fırsatta 'insan hakları' konusu üzerinden dem vurup, dünyaya 'demokrasi' dersi vermeye yeltenen Fransa'da bu vahşice idamlar günümüze yakın bir tarih olan 1977 yılına kadar işleniyordu.

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