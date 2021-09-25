Fransa'nın giyotin vahşeti Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu! Kenan İmirzalıoğlu'ndan yarışmacıya ders niteliğinde cevap
atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde Erkan Karadeniz isimli yarışmacıya sorulan "Fransa'da giyotinle idam edilen son kişi hangi yıl idam edilmiştir?" sorusu geceye damgasını vurdu. Fransa'nın yüzyıllar önce devrim yaptığına ve 'insan hakları bildirgesi' yayımladığına dikkat çeken yarışmacı bu vahşetin günümüze yakın bir tarihte olmayacağını söyledi ve cevap olarak 1800'lü yılları işaretledi. Doğru cevabın 1977 olduğunu öğrendiğinde ise "Değil çift cevap jokerim 3 cevap jokerim de olsa 1977 demezdim" dedi. Bu sözler üzerine Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya ders niteliğinde bir cevap verdi.
25.09.2021 00:23
- Son Güncelleme: 25.09.2021 00:39
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.
Erkan Karadeniz isimli yarışmacı soru üzerine Fransa'nın yüzyıllar önce devrim yaptığına ve 'insan hakları bildirgesi' yayımladığına dikkat çekti.