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Fotoğraftaki miniği tanıdınız mı? Garsonluk da yaptı hamallık da... Şimdi zirvede

Fotoğraftaki bu minik çocuğu tanıyabildiniz mi? Tabi ki imkansız. Hatta onu bir kız çocuğu zannedenler bile var. Ancak o şimdilerin en ünlü erkek oyuncularından biri... Sanat hayatı boyunca pek çok sinema, dizi ve tiyatro eserinde rol aldı. Yeri geldi garsonluk yaptı, yeri geldi hamallık. Şimdi ise zirvede. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte ünlülerin çocukluk fotoğrafları.

27.11.2019 11:05 - Son Güncelleme: 27.11.2019 11:05
Fotoğraftaki miniği tanıdınız mı? Garsonluk da yaptı hamallık da... Şimdi zirvede

Fotoğraftaki bu miniği tanıyabildiniz? İpucu verelim, kızı da babasının birebir kopyası gibi... Sorunun yanıtı haberimizin devamında...

Fotoğraftaki miniği tanıdınız mı? Garsonluk da yaptı hamallık da... Şimdi zirvede

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARI

YASEMİN ÖZİLHAN

Fotoğraftaki miniği tanıdınız mı? Garsonluk da yaptı hamallık da... Şimdi zirvede
Fotoğraftaki miniği tanıdınız mı? Garsonluk da yaptı hamallık da... Şimdi zirvede
Fotoğraftaki miniği tanıdınız mı? Garsonluk da yaptı hamallık da... Şimdi zirvede
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