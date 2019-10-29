Fotoğraftaki bu minik şimdilerde ünlü bir yıldız! Fatih Terim ile 22 yıl sonra aynı karede...
Ünlü oyuncunun paylaştığı bu fotoğraf sosyal medyayı salladı... Bir yanda Fatih Terim, diğer bir yanda da şimdilerin çok ünlü bir oyuncusu... Yakışıklı oyuncu '22 senecik' notuyla bu fotoğrafı paylaştı, sosyal medya sallandı. Kısa bir süre öncede büyük bir aşkla evlendiği eşinden boşanan yakışıklı oyuncunun kim olduğunu çıkarabildiniz mi? İşte başta Fatih Terim'in yanındaki ünlü oyuncu olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.
29.10.2019 11:03
- Son Güncelleme: 29.10.2019 11:08
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