Fındık Kurdu Berna koskocaman bir genç kız oldu eski halinden eser kalmadı! Bir Şarkısın Sen'deki cimcime halleriyle hafızalarda
Fındık Kurdu Berna Karagözoğlu serpildi güzel mi güzel bir genç kız oldu! Pınar Altuğ ve Erol Evgin'le hafızalara kazınmıştı, minik Berna'nın son halini görenler tanıyamıyor... Bir dönem "Bir Şarkısın Sen" adlı yarışma programına çıkarak şarkı söylemesiyle sevilen çocuk şarkıcı Berna Karagözoğlu büyüp genç kız oldu. İşte "Fındık kurdu" lakaplı Berna Karagözoğlu'nun son hali...
16.05.2022 12:56 - Son Güncelleme: 16.05.2022 12:56
Bir dönem Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un sunuculuğunu üstlendiği "Bir Şarkısın Sen" çocuk şarkı yarışmasıyla ünlenen Berna Karagözoğlu büyüp genç kız oldu.
İşte başta Berna Karagözoğlu'nun son hali olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukluk ve şimdiki halleri...