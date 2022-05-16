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Fındık Kurdu Berna koskocaman bir genç kız oldu eski halinden eser kalmadı! Bir Şarkısın Sen'deki cimcime halleriyle hafızalarda

Fındık Kurdu Berna Karagözoğlu serpildi güzel mi güzel bir genç kız oldu! Pınar Altuğ ve Erol Evgin'le hafızalara kazınmıştı, minik Berna'nın son halini görenler tanıyamıyor... Bir dönem "Bir Şarkısın Sen" adlı yarışma programına çıkarak şarkı söylemesiyle sevilen çocuk şarkıcı Berna Karagözoğlu büyüp genç kız oldu. İşte "Fındık kurdu" lakaplı Berna Karagözoğlu'nun son hali...

16.05.2022 12:56 - Son Güncelleme: 16.05.2022 12:56
Fındık Kurdu Berna koskocaman bir genç kız oldu eski halinden eser kalmadı! Bir Şarkısın Sen’deki cimcime halleriyle hafızalarda

Atv'de yayınlanan, sunuculuğunu Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un yaptığı "Bir Şarkısın Sen" adlı yarışma 2009 yılında yayımlanmıştı. Yarışmada yaşları 10 ile 15 arasında değişen çocuklar şarkı söylüyorlar ve aralarından en iyisi seçiliyordu.

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Fındık Kurdu Berna koskocaman bir genç kız oldu eski halinden eser kalmadı! Bir Şarkısın Sen’deki cimcime halleriyle hafızalarda

Bir dönem Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un sunuculuğunu üstlendiği "Bir Şarkısın Sen" çocuk şarkı yarışmasıyla ünlenen Berna Karagözoğlu büyüp genç kız oldu.

Fındık Kurdu Berna koskocaman bir genç kız oldu eski halinden eser kalmadı! Bir Şarkısın Sen’deki cimcime halleriyle hafızalarda

Yarışmaya katıldığında dokuz yaşında olan Karagözoğlu, yarışmadaki "Fındık Kurdu" lakabıyla tanındı.

Fındık Kurdu Berna koskocaman bir genç kız oldu eski halinden eser kalmadı! Bir Şarkısın Sen’deki cimcime halleriyle hafızalarda

Bir usta sanatçı gibi şarkı söylemesiyle ve sahnedeki şovlarıyla sevilen Fındık Kurdu Berna, şimdi 22 yaşında.

Fındık Kurdu Berna koskocaman bir genç kız oldu eski halinden eser kalmadı! Bir Şarkısın Sen’deki cimcime halleriyle hafızalarda

İşte başta Berna Karagözoğlu'nun son hali olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukluk ve şimdiki halleri...

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