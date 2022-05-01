Fındık Kurdu Berna Karagözoğlu serpildi güzel mi güzel bir genç kız oldu! Pınar Altuğ ve Erol Evgin’le hafızalara kazınmıştı gören tanıyamıyor

BİR ŞARKISIN SEN PROGRAMI...

Atv'de yayınlanan, sunuculuğunu Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un yaptığı "Bir Şarkısın Sen" adlı yarışma 2009 yılında yayımlanmıştı. Yarışmada yaşları 10 ile 15 arasında değişen çocuklar şarkı söylüyorlar ve aralarından en iyisi seçiliyordu.