Fındık Kurdu Berna Karagözoğlu serpildi güzel mi güzel bir genç kız oldu! Pınar Altuğ ve Erol Evgin'le hafızalara kazınmıştı gören tanıyamıyor
Fındık Kurdu Berna Karagözoğlu serpildi güzel mi güzel bir genç kız oldu! Pınar Altuğ ve Erol Evgin'le hafızalara kazınmıştı, minik Berna'nın son halini görenler tanıyamıyor... Bir dönem "Bir Şarkısın Sen" adlı yarışma programına çıkarak şarkı söylemesiyle sevilen çocuk şarkıcı Berna Karagözoğlu büyüp genç kız oldu. İşte "Fındık kurdu" lakaplı Berna Karagözoğlu'nun son hali...
Fındık Kurdu Berna Karagözoğlu serpildi güzel mi güzel bir genç kız oldu! Pınar Altuğ ve Erol Evgin'le hafızalara kazınmıştı, minik Berna'yı gören tanıyamıyor...
BİR ŞARKISIN SEN PROGRAMI...
Atv'de yayınlanan, sunuculuğunu Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un yaptığı "Bir Şarkısın Sen" adlı yarışma 2009 yılında yayımlanmıştı. Yarışmada yaşları 10 ile 15 arasında değişen çocuklar şarkı söylüyorlar ve aralarından en iyisi seçiliyordu.
Bir dönem Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un sunuculuğunu üstlendiği "Bir Şarkısın Sen" çocuk şarkı yarışmasıyla ünlenen Berna Karagözoğlu büyüp genç kız oldu.
Yarışmaya katıldığında dokuz yaşında olan Karagözoğlu, yarışmadaki "Fındık Kurdu" lakabıyla tanındı.
Bir usta sanatçı gibi şarkı söylemesiyle ve sahnedeki şovlarıyla sevilen Fındık Kurdu Berna, şimdi 22 yaşında.