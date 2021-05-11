Filiz Erkal’dan yürek yakan İbrahim Erkal paylaşımı! “Her zaman gönlümün tahtında olacaksın” dedi ölüm yıldönümünde böyle andı…

Filiz Erkal'dan yürek yakan İbrahim Erkal paylaşımı! Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 4 yıl önce yaşamını yitiren İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. İbrahim Erkal'ın ölüm yıldönümüne özel bir paylaşımda bulunan Filiz Erkal, "Yaşadığım süre boyunca her zaman gönlümün tahtında olacaksın. Yıllar geçse de bir gün bile unutmadığım ve asla unutmayacağım" dedi. İşte Filiz Erkal'ın yürek sızlatan o paylaşımı…

11.05.2021 00:06 - Son Güncelleme: 11.05.2021 00:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





