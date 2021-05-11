Filiz Erkal’dan yürek yakan İbrahim Erkal paylaşımı! “Her zaman gönlümün tahtında olacaksın” dedi ölüm yıldönümünde böyle andı…
Filiz Erkal'dan yürek yakan İbrahim Erkal paylaşımı! Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 4 yıl önce yaşamını yitiren İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. İbrahim Erkal'ın ölüm yıldönümüne özel bir paylaşımda bulunan Filiz Erkal, "Yaşadığım süre boyunca her zaman gönlümün tahtında olacaksın. Yıllar geçse de bir gün bile unutmadığım ve asla unutmayacağım" dedi. İşte Filiz Erkal'ın yürek sızlatan o paylaşımı…
11.05.2021 00:06
- Son Güncelleme: 11.05.2021 00:06
Ünlü sanatçı İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017'de son albümü "Ömrüm"ün çıkmasından yaklaşık iki ay sonra evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucu dengesini kaybedip kafasını yere vurarak beyin kanaması geçirdi.
Yoğun bakımda 29 gün tedavi gören sanatçı, 11 Mayıs 2017'de hayatını kaybetti ve cenazesi, Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
Ardından gözü yaşlı eş ve üç çocuk bırakan İbrahim Erkal vefat ettiğinde en küçük kızı Elif Su henüz 12 günlüktü.
Ölüm yıldönümü olan Erkal'ın eşinden duygusal bir paylaşım geldi. İbrahim Erkal ile çekilmiş bir karesini sosyal medya hesabından paylaşan Filiz Erkal, fotoğrafın altına düştüğü notla yürek yaktı.
Acılı eş Filiz Erkal, İbrahim Erkal'ı ölüm yıl dönümünde şu sözlerle andı: "Sensizlik her geçen gün daha da zorlaşsa da güçlü durmak zorundayım. Biliyorum sen benim üzülmemi istemezsin çünkü…