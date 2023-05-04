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Haberler Magazin Filiz Akın'la çocukluk fotoğrafını paylaştı! "Sadece boyu uzamış..." 51'lik Binnur Kaya cayır cayır kilo verdi! 41 yaşına geri döndü...

Filiz Akın'la çocukluk fotoğrafını paylaştı! "Sadece boyu uzamış..." 51'lik Binnur Kaya cayır cayır kilo verdi! 41 yaşına geri döndü...

Binnur Kaya zayıflığıyla dikkat çekti. Usta oyuncunun nasıl zayıfladığı merak edilirken Filiz Akınla paylaştığı fotoğraf çok konuşuldu. İşte Binnur Kaya'nın son hali...

takvim.com.tr
04.05.2023 14:35 - Son Güncelleme: 04.05.2023 14:36
Güzel Günler’in Kıymet’i Filiz Akın’la çocukluk fotoğrafını paylaştı! Sadece boyu uzamış... 51’lik Binnur Kaya verdiği kilolarla 41 yaşına geri dönmüştü!

Binnur Kaya geçtiğimiz günlerde çok sık kullanmadığı sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Filiz Akın'la aynı karede yer alan Kaya, hayranlarını duygulandırdı. İşte Binnur Kaya'nın zayıf hali...

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Güzel Günler’in Kıymet’i Filiz Akın’la çocukluk fotoğrafını paylaştı! Sadece boyu uzamış... 51’lik Binnur Kaya verdiği kilolarla 41 yaşına geri dönmüştü!

Her haliyle kamera karşısında olan usta oyuncu Binnur Kaya son dönemlerde zayıflığıyla dikkat çekiyor.

Güzel Günler’in Kıymet’i Filiz Akın’la çocukluk fotoğrafını paylaştı! Sadece boyu uzamış... 51’lik Binnur Kaya verdiği kilolarla 41 yaşına geri dönmüştü!

Birçok yapımda kilolu haliyle yer alan Kaya son olarak Kırmızı Oda dizisindeki fit haliyle oldukça beğenilmişti.

Güzel Günler’in Kıymet’i Filiz Akın’la çocukluk fotoğrafını paylaştı! Sadece boyu uzamış... 51’lik Binnur Kaya verdiği kilolarla 41 yaşına geri dönmüştü!

Sosyal medyayı çok sık kullanmayan Kaya, son zamanlarda yaptığı paylaşımda takipçilerini duygulandırdı.

Güzel Günler’in Kıymet’i Filiz Akın’la çocukluk fotoğrafını paylaştı! Sadece boyu uzamış... 51’lik Binnur Kaya verdiği kilolarla 41 yaşına geri dönmüştü!

Filiz Akın'la paylaştığı çocukluk fotoğrafına 'Sadece boyu uzamış, yüzü aynı' ve 'Aynı ürkek bakışlar' gibi yorumlar yapıldı.

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