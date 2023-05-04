Filiz Akın'la çocukluk fotoğrafını paylaştı! "Sadece boyu uzamış..." 51'lik Binnur Kaya cayır cayır kilo verdi! 41 yaşına geri döndü...
Binnur Kaya zayıflığıyla dikkat çekti. Usta oyuncunun nasıl zayıfladığı merak edilirken Filiz Akınla paylaştığı fotoğraf çok konuşuldu. İşte Binnur Kaya'nın son hali...
04.05.2023 14:35 - Son Güncelleme: 04.05.2023 14:36
Binnur Kaya geçtiğimiz günlerde çok sık kullanmadığı sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Filiz Akın'la aynı karede yer alan Kaya, hayranlarını duygulandırdı. İşte Binnur Kaya'nın zayıf hali...
Her haliyle kamera karşısında olan usta oyuncu Binnur Kaya son dönemlerde zayıflığıyla dikkat çekiyor.
Birçok yapımda kilolu haliyle yer alan Kaya son olarak Kırmızı Oda dizisindeki fit haliyle oldukça beğenilmişti.
Filiz Akın'la paylaştığı çocukluk fotoğrafına 'Sadece boyu uzamış, yüzü aynı' ve 'Aynı ürkek bakışlar' gibi yorumlar yapıldı.