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Haberler Magazin Filiz Akın'dan kahreden görüntü! 78 yaşındaki Yeşilçam oyuncusu yoğun bakıma kaldırılmıştı hastane odasından paylaştı

Filiz Akın'dan kahreden görüntü! 78 yaşındaki Yeşilçam oyuncusu yoğun bakıma kaldırılmıştı hastane odasından paylaştı

Filiz Akın'dan kahreden görüntü geldi. 78 yaşındaki Yeşilçam oyuncusu Filiz Akın, akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılmıştı. 3 gün yoğun bakımda kalan usta oyuncu, 42 derece ateşle Sepsis'e karşı mücadele veriyor. Hastane odasından paylaşımda bulunan Akın, sevenlerini üzdü. İşte Filiz Akın'ın son hali...

25.08.2021 09:41 - Son Güncelleme: 25.08.2021 10:58
Filiz Akın’dan kahreden görüntü! 78 yaşındaki Yeşilçam oyuncusu yoğun bakıma kaldırılmıştı hastane odasından paylaştı

FİLİZ AKIN'DAN KAHREDEN GÖRÜNTÜ!

78 yaşındaki Yeşilçam oyuncusu yoğun bakıma kaldırılmıştı hastane odasından paylaşımda bulunan Filiz Akın son hali ile sevenlerini üzdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Filiz Akın’dan kahreden görüntü! 78 yaşındaki Yeşilçam oyuncusu yoğun bakıma kaldırılmıştı hastane odasından paylaştı

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Filiz Akın, yoğun bakımda yaşadığı o anları Instagram hesabından paylaştı. Tatil için Miami'de bulunan oğlu İlker İnanoğlu, sanatçının rahatsızlığını öğrenir öğrenmez ilk uçakla İstanbul'a döndü.

Filiz Akın’dan kahreden görüntü! 78 yaşındaki Yeşilçam oyuncusu yoğun bakıma kaldırılmıştı hastane odasından paylaştı

Sağlık durumu iyiye giden ünlü sanatçının normal odaya alındığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından sevenlerini bilgilendiren Akın, hastaneye yatırıldığı anların videosunu paylaştı.


Filiz Akın’dan kahreden görüntü! 78 yaşındaki Yeşilçam oyuncusu yoğun bakıma kaldırılmıştı hastane odasından paylaştı

42 derece ateşle Sepsis'e karşı mücadele veren usta oyuncu videonun altına şu notu düştü:

Filiz Akın’dan kahreden görüntü! 78 yaşındaki Yeşilçam oyuncusu yoğun bakıma kaldırılmıştı hastane odasından paylaştı

"TANSİYON TEHLİKELİ DERECEDE DÜŞÜK, ATEŞ 42!"

"Bu kadar üst üste gelen yangın ve sel felaketlerindeki acılara yürek dayanmıyor ve hastalanma derecesinde etkileniyor insan" demiştim. "Burada ikinci kez Bodrum'da hastaneye getirilmişim. Tansiyon tehlikeli derecede düşük! Ateş 42… Sepsis'e karşı mücadelede ölümden kıl payı kurtaranlara, merak eden, iyileşme dilekleri ve dualarını yollayan sizlere çok teşekkür ederim…"

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