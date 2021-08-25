Filiz Akın'dan kahreden görüntü! 78 yaşındaki Yeşilçam oyuncusu yoğun bakıma kaldırılmıştı hastane odasından paylaştı
Filiz Akın'dan kahreden görüntü geldi. 78 yaşındaki Yeşilçam oyuncusu Filiz Akın, akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılmıştı. 3 gün yoğun bakımda kalan usta oyuncu, 42 derece ateşle Sepsis'e karşı mücadele veriyor. Hastane odasından paylaşımda bulunan Akın, sevenlerini üzdü. İşte Filiz Akın'ın son hali...
25.08.2021 09:41
- Son Güncelleme: 25.08.2021 10:58
"TANSİYON TEHLİKELİ DERECEDE DÜŞÜK, ATEŞ 42!"
"Bu kadar üst üste gelen yangın ve sel felaketlerindeki acılara yürek dayanmıyor ve hastalanma derecesinde etkileniyor insan" demiştim. "Burada ikinci kez Bodrum'da hastaneye getirilmişim. Tansiyon tehlikeli derecede düşük! Ateş 42… Sepsis'e karşı mücadelede ölümden kıl payı kurtaranlara, merak eden, iyileşme dilekleri ve dualarını yollayan sizlere çok teşekkür ederim…"