Filiz Akın’dan kahreden görüntü! 78 yaşındaki Yeşilçam oyuncusu yoğun bakıma kaldırılmıştı hastane odasından paylaştı

"TANSİYON TEHLİKELİ DERECEDE DÜŞÜK, ATEŞ 42!"

"Bu kadar üst üste gelen yangın ve sel felaketlerindeki acılara yürek dayanmıyor ve hastalanma derecesinde etkileniyor insan" demiştim. "Burada ikinci kez Bodrum'da hastaneye getirilmişim. Tansiyon tehlikeli derecede düşük! Ateş 42… Sepsis'e karşı mücadelede ölümden kıl payı kurtaranlara, merak eden, iyileşme dilekleri ve dualarını yollayan sizlere çok teşekkür ederim…"