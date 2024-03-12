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Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş imaj değiştirdi! Milli voleybolcu son haliyle sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Yaktın ortalığı”

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem başarılı kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Milli voleybolcu, şimdi ise son haliyle gündeme geldi. Saç rengini değiştiren Güneş, son halini sosyal medya hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede Instagram'ı salladı. Güneş'i görenler "Yaktın ortalığı", "Dünyanın en güzel sporcusu" yorumlarında bulundu. İşte Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş'in yeni imajı...

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 14:50 Güncelleme 12 Mart 2024, 14:58
Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş imaj değiştirdi! Milli voleybolcu son haliyle sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Yaktın ortalığı” 1

Türkiye'nin voleybol sahnesinin parlayan yıldızlarından biri olan Zehra Güneş, hem başarılı kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş imaj değiştirdi! Milli voleybolcu son haliyle sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Yaktın ortalığı” 2

Dünyanın en çok kazanan voleybolcuları arasında yer alan Güneş, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi.

▶️ Milli voleybolcu Zehra Güneş yeni imajıyla sosyal medyayı salladı

Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş imaj değiştirdi! Milli voleybolcu son haliyle sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Yaktın ortalığı” 3

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın başarılı orta oyuncusu, saç rengini değiştirerek imaj tazeledi.

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