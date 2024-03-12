Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş imaj değiştirdi! Milli voleybolcu son haliyle sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Yaktın ortalığı”

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem başarılı kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Milli voleybolcu, şimdi ise son haliyle gündeme geldi. Saç rengini değiştiren Güneş, son halini sosyal medya hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede Instagram'ı salladı. Güneş'i görenler "Yaktın ortalığı", "Dünyanın en güzel sporcusu" yorumlarında bulundu. İşte Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş'in yeni imajı...