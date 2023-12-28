Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş annesiyle tatile çıktı! Anne-kız pozları sosyal medyayı salladı: Güzelliğinin kaynağı belli oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın öne çıkan isimlerinden Zehra Güneş, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla dikkat çekti. Ünlü voleybolcu, annesi ile tatil karelerini Instagram sayfasında yayınladı. Anne-kızın tatil pozları sosyal medyayı sallarken Güneş'in paylaşımına "Güzelliğinin kaynağı belli oldu" yorumları yapıldı. İşte Zehra Güneş'in o paylaşımı...
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü voleybolcu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü voleybolcu, annesi ile tatil karelerini Instagram sayfasında yayınladı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde Instagram'da gündem oldu ve binlerce beğeni aldı.