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Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş annesiyle tatile çıktı! Anne-kız pozları sosyal medyayı salladı: Güzelliğinin kaynağı belli oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın öne çıkan isimlerinden Zehra Güneş, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla dikkat çekti. Ünlü voleybolcu, annesi ile tatil karelerini Instagram sayfasında yayınladı. Anne-kızın tatil pozları sosyal medyayı sallarken Güneş'in paylaşımına "Güzelliğinin kaynağı belli oldu" yorumları yapıldı. İşte Zehra Güneş'in o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 12:06 Güncelleme 28 Aralık 2023, 12:06
Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş annesiyle tatile çıktı! Anne-kız pozları sosyal medyayı salladı: Güzelliğinin kaynağı belli oldu! 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi.

Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş annesiyle tatile çıktı! Anne-kız pozları sosyal medyayı salladı: Güzelliğinin kaynağı belli oldu! 2

Ünlü voleybolcu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü voleybolcu, annesi ile tatil karelerini Instagram sayfasında yayınladı.

Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş annesiyle tatile çıktı! Anne-kız pozları sosyal medyayı salladı: Güzelliğinin kaynağı belli oldu! 3

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde Instagram'da gündem oldu ve binlerce beğeni aldı.

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