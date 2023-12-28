Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş annesiyle tatile çıktı! Anne-kız pozları sosyal medyayı salladı: Güzelliğinin kaynağı belli oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın öne çıkan isimlerinden Zehra Güneş, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla dikkat çekti. Ünlü voleybolcu, annesi ile tatil karelerini Instagram sayfasında yayınladı. Anne-kızın tatil pozları sosyal medyayı sallarken Güneş'in paylaşımına "Güzelliğinin kaynağı belli oldu" yorumları yapıldı. İşte Zehra Güneş'in o paylaşımı...