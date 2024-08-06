Filenin Sultanları’ndan Cansu Özbay bakın aslen nereli çıktı! İşte 27 yaşındaki Cansu Özbay’ın memleketi...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Cansu Özbay'ın hayatı merak konusu oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı isimlerinden Özbay'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. 27 yaşındaki milli sporcu hakkında en çok "Cansu Özbay bakın aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Filenin Sultanları'ndan Cansu Özbay'ın memleketi...
Milli Kadın Voleybol Takımı'nda yer alan Cansu Özbay'ın hayatı merak konusu oldu.
CANSU ÖZBAY KİMDİR?
Cansu Özbay, 17 Ekim 1996 yılında dünyaya geldi. Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi takımlarından Vakıfbank'ta pasör olarak oynayan Türk profesyonel voleybolcu.
Daha öncesinde Göztepe, Arkas, Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor'da oynadı.