Filenin Sultanları’ndan Cansu Özbay bakın aslen nereli çıktı! İşte 27 yaşındaki Cansu Özbay’ın memleketi...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Cansu Özbay'ın hayatı merak konusu oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı isimlerinden Özbay'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. 27 yaşındaki milli sporcu hakkında en çok "Cansu Özbay bakın aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Filenin Sultanları'ndan Cansu Özbay'ın memleketi...