Fikret Ali nam-ı diğer Kaptan Amerika! Tüm gözler Hazal Kaya ile Ali Atay'ın oğlunda! 3 yaşındaki Fikret Ali son haliyle hayran bıraktı
Ünlü oyuncular Hazal Kaya ve Ali Atay, ilk çocukları Fikret Ali'yi 2019 yılında, ikinci çocukları Leyla'yı ise geçtiğimiz Şubat ayında kucaklarına almışlardı. Hazal Kaya, kızıyla olan ilk karesini ise geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında paylaşmış ve bu paylaşım yorum, beğeni yağmurun tutulmuştu. Son olarak Ali Atay oğlu Fikret Ali ile alışverişte görüntülendi. Bu esnada tüm gözler Fikret Ali Atay'ın üzerindeydi.
18.03.2023 09:30 - Son Güncelleme: 18.03.2023 09:30
Deprem felaketinde karnı burnunda yardıma koşan Hazal Kaya, 12 Şubat tarihinde kızı Süreyya Leyla'yı kucağına almıştı.
Güzel oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Sanat camiasının örnek çiftlerinden olan Hazal Kaya ile Ali Atay'ın çocuk mutluluğu ikiye katlanmıştı.