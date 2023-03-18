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Haberler Magazin Fikret Ali nam-ı diğer Kaptan Amerika! Tüm gözler Hazal Kaya ile Ali Atay'ın oğlunda! 3 yaşındaki Fikret Ali son haliyle hayran bıraktı

Fikret Ali nam-ı diğer Kaptan Amerika! Tüm gözler Hazal Kaya ile Ali Atay'ın oğlunda! 3 yaşındaki Fikret Ali son haliyle hayran bıraktı

Ünlü oyuncular Hazal Kaya ve Ali Atay, ilk çocukları Fikret Ali'yi 2019 yılında, ikinci çocukları Leyla'yı ise geçtiğimiz Şubat ayında kucaklarına almışlardı. Hazal Kaya, kızıyla olan ilk karesini ise geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında paylaşmış ve bu paylaşım yorum, beğeni yağmurun tutulmuştu. Son olarak Ali Atay oğlu Fikret Ali ile alışverişte görüntülendi. Bu esnada tüm gözler Fikret Ali Atay'ın üzerindeydi.

18.03.2023 09:30 - Son Güncelleme: 18.03.2023 09:30
Fikret Ali nam-ı diğer Kaptan Amerika! Tüm gözler Hazal Kaya ile Ali Atay’ın oğlunda! 3 yaşındaki Fikret Ali son haliyle hayran bıraktı

Deprem felaketinde karnı burnunda yardıma koşan Hazal Kaya, 12 Şubat tarihinde kızı Süreyya Leyla'yı kucağına almıştı.

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Fikret Ali nam-ı diğer Kaptan Amerika! Tüm gözler Hazal Kaya ile Ali Atay’ın oğlunda! 3 yaşındaki Fikret Ali son haliyle hayran bıraktı

Deprem sonrası karnı burnunda haliyle yardım çalışmalarına katılan Hazla Kaya bu video çekildikten günler sonra ikinci kez anne olmuştu.

Fikret Ali nam-ı diğer Kaptan Amerika! Tüm gözler Hazal Kaya ile Ali Atay’ın oğlunda! 3 yaşındaki Fikret Ali son haliyle hayran bıraktı

Fikret Ali (3) adında bir de oğulları bulunan ünlü çiftten Kaya, geçtiğimiz günlerde bebeğiyle ilk fotoğrafını yayınlamıştı.

Fikret Ali nam-ı diğer Kaptan Amerika! Tüm gözler Hazal Kaya ile Ali Atay’ın oğlunda! 3 yaşındaki Fikret Ali son haliyle hayran bıraktı

Hastane odasında yeni doğan kızına sarıldığı bir kareyi Instagram hesabından siyah-beyaz filtreyle paylaşan ünlü isim, gönderisinde tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamıştı.

Fikret Ali nam-ı diğer Kaptan Amerika! Tüm gözler Hazal Kaya ile Ali Atay’ın oğlunda! 3 yaşındaki Fikret Ali son haliyle hayran bıraktı

Güzel oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Sanat camiasının örnek çiftlerinden olan Hazal Kaya ile Ali Atay'ın çocuk mutluluğu ikiye katlanmıştı.

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