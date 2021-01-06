Feyza Civelek verdiği kilolarla adeta bambaşka biri oldu! 2.5 ayda eriyen Feyza Civelek bir dönem Çağatay Ulusoy ile...
Feyza Civelek verdiği kilolarla adeta bambaşka biri oldu! 2.5 ayda eriyen Feyza Civelek bir dönem Çağatay Ulusoy ile yer aldığı Adını Feriha Koydum dizisiyle ünlenmişti... Son olarak Sol Yanım dizisi ile karşımıza çıkan 25 yaşındaki Feyza Civelek'in Instagram paylaşımlarını görenler gözlerine inanamıyor. İşte 2.5 ayda 20 kilo veren Feyza Civelek'in son hali...
06.01.2021 13:16
- Son Güncelleme: 06.01.2021 13:16
25 yaşındaki oyuncu Feyza Civelek, 2.5 ayda 20 klo verdi. Son hali ile dikkat çeken genç oyuncu, yeni projesi için kampa girdi. 2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58'e düştü. 25 yaşındaki Feyza Civelek, 'Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum' diye konuştu. İşte Feyza Civelek'in son hali ve kilo veren ünlülerin değişimi...
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