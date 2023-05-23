Feyza Civelek annesiyle meğer aynı dizideymiş! O da ünlü çıktı görenlerin ağzı açık kaldı: "Dizinin dibinden ayırmıyor"
Fitne fücur elti Nilay olarak hafızalara kazınan Feyza Civelek'in annesi de çok ünlü çıktı! Meğer aynı dizidelermiş... Daha önce Adını Feriha Koydum dizisinde Lara karakteri ile karşımıza çıkan Feyza Civelek şimdilerde sosyal medya gündeminden düşmüyor. 28 yaşındaki Feyza Civelek'İn annesinin kim olduğunu öğrenenler şaşkına dönüyor. Feyza Civelek'in annesi meğer Adını Feriha Koydum dizisinde de yer almış...
"KIZINI DİZİNİN DİBİNDEN AYIRMIYOR"
Feyza Civelek annesiyle meğer aynı dizideymiş! O da ünlü çıktı görenlerin ağzı açık kaldı:
'Adını Feriha Koydum' ve 'Güllerin Savaşı' gibi dizilerde rol alan Feyza Civelek'i şimdi tanıyabilenlere aşk olsun...
Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek ünlülerin diyetisyeni Şeyda Coşkun ile kampa girmiş ve 2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58'e düşmüştü. Civelek, "Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum" diye konuşmuştu.
Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Nilay karakteri ile saç baş yolduran Feyza Civelek'in annesinin kim olduğunu öğrenenler şaşkına döndü.
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in annesinin kim bulunduğunu duyunca oldukça hayret edeceksiniz. 1995 senesinde İstanbul'da doğan Feyza Civelek'in annesi Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Melis Civelek'tir. Melis Civelek, Adını Feriha Koydum'la başlayan kariyer yolculuğuna Güllerin Savaşı, Asla Vazgeçmem, Yasak Elma, Sol Yanım ve Bir Umut Yeter dizileriyle devam etti.