Feyza Aktan'dan boşanan Özcan Deniz hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Meğer Özcan Deniz

Özcan Deniz'in 15 ay önce evlendiği eşi Feyza Aktan'dan boşanacağı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. İstanbullu Gelin dizisi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan, sosyal medya da oğlu Kuzey Deniz ile yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren usta oyuncuyla ilgili merak edilenlerden biri de memleketi oldu. Hayranları tarafından en çok araştırılan 'Özcan Deniz nereli?' sorusunun cevabını öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Deniz başta olmak üzere diğer ünlü isimlerin memleketleri...

30.06.2019 23:29 - Son Güncelleme: 30.06.2019 23:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





