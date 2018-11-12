Ferhat Göçerin kızı canlı yayında ağlayarak anlattı: Kediye köpeğe kızım bana takoz derdi!

Ferhat Göçer'in kızı canlı yayında ağlayarak anlattı: Kediye köpeğe 'kızım' bana 'takoz' derdi!
Ferhat Göçer'in kızından şok eden iddialar... Özel bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılan şarkıcı Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer, canlı yayında babasına; 'Keşke şöhret olmasaydı da benim babam olarak kalsaydı' sözleriyle seslendi. Baba sevgisinden bahrum büyüdüğünü iddia ederek; "Babam kediye köpeğe 'kızım' bana 'takoz' derdi'' dedi.
12 Kasım 2018 Pazartesi, 14:35:28 Güncelleme: 14:40:26
8,5 ay önce yaşadığım bir olay var. Yemek yedik birlikte, yemek bitiminde rencide edici sözlerle masadan kovuldum.
O gün alışveriş yapmıştık, yemek yedik sonra da masadan kovuldum. Durup durup durken olmadı. Ben yurtta kalıyordum okul için. Annem de 'iyi görünmüyorsun bende kal biraz.' dedi. Ben de annemde kalmaya başladım. Babamı da arayıp bir açıklama yapmadım.
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