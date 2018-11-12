Ferhat Göçerin kızı canlı yayında ağlayarak anlattı: Kediye köpeğe kızım bana takoz derdi!

Babası tarafından aranmamak hiçbir kızın tercihi olamaz. Olsa bile 'o onun tercihidir' deyip aramaması ben bunu kabul edemiyorum. Çocuklar yanlış yapar aileler affeder, barışır. Farz edelim ki ben yanlış yaptım. Ama öyle bir şey de olmadı.