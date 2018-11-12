Ferhat Göçer'in kızı canlı yayında ağlayarak anlattı: Kediye köpeğe 'kızım' bana 'takoz' derdi!

Ferhat Göçer'in kızından şok eden iddialar... Özel bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılan şarkıcı Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer, canlı yayında babasına; 'Keşke şöhret olmasaydı da benim babam olarak kalsaydı' sözleriyle seslendi. Baba sevgisinden bahrum büyüdüğünü iddia ederek; "Babam kediye köpeğe 'kızım' bana 'takoz' derdi'' dedi.

12 Kasım 2018 Pazartesi, 14:35:28 Güncelleme: 14:40:26
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Ferhat Göçerin kızı canlı yayında ağlayarak anlattı: Kediye köpeğe kızım bana takoz derdi!

Bir özel televiyzon kanalında yayınlanan programa katılan şarkıcı Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer, canlı yayında babasına seslendi.

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Ferhat Göçerin kızı canlı yayında ağlayarak anlattı: Kediye köpeğe kızım bana takoz derdi!

YAĞMUR GÖÇER'DEN GELEN ŞOK AÇIKLAMALAR

* Ben babamı kimseye şikayet etmek amacıyla o yazıyı yazmadım. Sosyal medyadan yaptığım paylaşım 8.5 aydır babası tarafından bir kez dahil aranmayan kızın dışa vurumuydu.

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Ferhat Göçerin kızı canlı yayında ağlayarak anlattı: Kediye köpeğe kızım bana takoz derdi!

Ben sadece içimi dökmek istedim, o yazıyı yazarken ben babamın ünlü olduğunu unuttum. Olayların bu kadar büyüyeceğini düşünmedim. Babam beni mektuptan önce 8,5 ay aramadı mektuptan sonra da…

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Ferhat Göçerin kızı canlı yayında ağlayarak anlattı: Kediye köpeğe kızım bana takoz derdi!

Babası tarafından aranmamak hiçbir kızın tercihi olamaz. Olsa bile 'o onun tercihidir' deyip aramaması ben bunu kabul edemiyorum. Çocuklar yanlış yapar aileler affeder, barışır. Farz edelim ki ben yanlış yaptım. Ama öyle bir şey de olmadı.

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Ferhat Göçerin kızı canlı yayında ağlayarak anlattı: Kediye köpeğe kızım bana takoz derdi!

8,5 ay önce yaşadığım bir olay var. Yemek yedik birlikte, yemek bitiminde rencide edici sözlerle masadan kovuldum.
O gün alışveriş yapmıştık, yemek yedik sonra da masadan kovuldum. Durup durup durken olmadı. Ben yurtta kalıyordum okul için. Annem de 'iyi görünmüyorsun bende kal biraz.' dedi. Ben de annemde kalmaya başladım. Babamı da arayıp bir açıklama yapmadım.

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