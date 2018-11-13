Ferhat Göçerden kızı Yağmur Göçerin sözlerine yanıt geldi

Ferhat Göçer'den kızı Yağmur Göçer'in sözlerine yanıt geldi
Ferhat Göçer suskunluğunu bozdu... Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer, babasıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Yağmur Göçer babasına, "Keşke şöhret olmasaydı da benim babam olarak kalsaydı" demişti. Bu açıklamaların ardından Ferhat Göçer, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
13 Kasım 2018 Salı, 22:38:17
Güncelleme: 22:53:36
Ferhat Göçer'den kızı Yağmur Göçer'in sözlerine yanıt geldi
Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer, babasıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Yağmur Göçer babasına, "Keşke şöhret olmasaydı da benim babam olarak kalsaydı" demişti. Bu açıklamaların ardından Ferhat Göçer, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Ferhat Göçer'den kızı Yağmur Göçer'in sözlerine yanıt geldi
Özel bir TV kanalına konuk olan Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer, yazdığı sitem dolu mektupla gündeme geldi. Babasına, 'Keşke şöhret olmasaydı da benim babam olarak kalsaydı' sözleriyle seslenmişti. Ferhat Göçer'den kızının sözlerine cevap geldi.
Ferhat Göçer'den kızı Yağmur Göçer'in sözlerine yanıt geldi
Göçer, sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı:
"Dostlar merhaba... Kızımla ilgili (öncelikle onun sağlığı için) özelde kalması gereken konuların, kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi amaçlayan bir zihniyetle, dürüstlükten uzak açıklamalarla gündeme gelmiş ve sizleri meşgul etmiş olmasından dolayı çok üzgünüm... Artık zorunluluk haline gelmesi sebebi ile bu Çarşamba saat 10.30'da bir defaya mahsus yapacağım basın toplantısında tarafıma karşı öne sürülen planlı, haksız ve art niyetli suçlamalarla ilgili detaylı açıklama yapıp soruları tüm gerçekleri ile cevaplayacağım."
Ferhat Göçer'den kızı Yağmur Göçer'in sözlerine yanıt geldi
Yağmur Göçer'in açıklamaları çok konuşulmuştu. İşte o açıklamalar...
Ferhat Göçer'den kızı Yağmur Göçer'in sözlerine yanıt geldi
"BABAM KEDİYE, KÖPEĞE 'KIZIM' BANA 'TAKOZ' DERDİ"
* Ben babamı kimseye şikayet etmek amacıyla o yazıyı yazmadım. Sosyal medyadan yaptığım paylaşım 8.5 aydır babası tarafından bir kez dahil aranmayan kızın dışa vurumuydu.