Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı kimse tanıyamadı! Yüz felci geçirmişti şimdilerde kızı ve torunuyla tatilde görenler ise: "Ferdi baba mı o?"
Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı kimse tanıyamadı! Yüz felci geçirmişti 76 yaşındaki sanatçı, şimdilerde kızı ve torunuyla tatilde olan Ferdi Tayfur son haliyle gündemde. Kızı Tuğçe Tayfur, babası ile oğlu Taner Efe'nin yer aldığı fotoğrafı paylaştı. Şeker hastalığıyla mücadele veren Ferdi Tayfur'un beyazlayan saç ve sakalı da dikkat çekti.
04.09.2022 09:13 - Son Güncelleme: 04.09.2022 09:20
"Ferdi baba mı o?"
Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı kimse tanıyamadı! Yüz felci geçirmişti şimdilerde kızı ve torunuyla tatilde olan şarkıcıyı görenler, "Ferdi baba mı o?" yorumları yaptı.
2011 yılında yüz felci geçiren Ferdi Tayfur'un şarkı söylemesi yasaklandı. Dalaman'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan şeker hastası Tayfur'a doktorları en az bir sene sahne yasağı koydu. Doktorların önerilerinden sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan sanatçı, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı.
Arabesk müziğin üsta isimi Ferdi Tayfur, bir döneme damga vuran sanatçılar arasında anılıyor. 76 yaşındaki usta sanatçı 2011 yılında geçirdiği yüz felci sonrasında içine kapanarak gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başladı.