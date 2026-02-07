PODCAST CANLI YAYIN

Ferdi Tayfur’un oğlu Timur Turanbayburt evlendi! Sır gibi sakladığı eşiyle ilk paylaşım

Arabesk dünyasının efsane ismi Ferdi Tayfur'un büyük oğlu Timur Turanbayburt, sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Mutluluğunu sosyal medyadan ilan eden Turanbayburt, eşine duyduğu aşkı romantik bir notla paylaştı.

Arabesk müziğin "Ferdi Baba"sı Ferdi Tayfur'un çocukları, özel hayatlarındaki gelişmelerle magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Geçmişte babasına böbreğini vererek büyük bir vefa örneği gösteren en büyük oğlu Timur Turanbayburt, sürpriz bir haberle gündem oldu. Turanbayburt, dünyaevine girdi.

Nikah sonrası eşiyle çekilen karesini paylaşan Turanbayburt, gizemli eşinin ismini sır gibi saklarken paylaşımına düştüğü "Hoş geldin meleğim" notuyla dikkatleri üzerine çekti.

Sade bir törenle dünyaevine giren Turanbayburt'un bu ani evliliği, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Torun Emirhan'dan Babasına ve Halalarına Sert Sözler!

Özel hayatındaki bu mutlu gelişmeyle konuşulan Timur Turanbayburt, geçtiğimiz gün oğlu Emirhan Turanbayburt'un açıklamalarıyla gündem olmuştu. Ferdi Tayfur'un ölüm yıl dönümünde mezar başında bir araya gelen aile üyelerine tepki gösteren Emirhan, babası Timur Turanbayburt'u ve halalarını sert bir dille eleştirmişti.

Sosyal medya üzerinden adeta isyan bayrağını açan torun Turanbayburt, Tuğçe Tayfur ve eşinin dedesine yaşarken hakaret ettiğini iddia ederek, babası Timur Turanbayburt'u alkol sorunu nedeniyle reddettiğini vurgulamıştı.

Sosyal medyada paylaşım yapan Turanbayburt, şunları söylemişti:"Sessizliğimi kırmanın zamanı geldi. Canım büyükbabam yaşarken, karı kocanın yaptığı küfürler, (ses kaydı mevcut) ve itibar suikastına sessiz kalıp, öldükten sonra para için, mezarı başında bu insanlarla aynı kareye girecek kadar alçalan halalarımdan ve reddettiğim alkolik babamdan, yine çıkarlarınız için tribünlere oynamanızı bekliyorum. Alçalın bakalım, utanıyorum sizden, hepiniz yalancısınız"

Bu paylaşıma Ferdi Tayfur'un küçük oğlu Taha'dan da destek geldi. Taha, Turanbayburt'un açıklamasını sosyal medya hesabının hikaye bölümünde paylaştı. Taha, babasının ölüm yıldönümünde mezarı başındaki anmaya abla ve abileriyle ayrı zamanda gitmişti.

NE OLMUŞTU?

Sanatçının ölümünün ardından ailesi miras yüzünden karşı karşıya gelmişti. Ferdi Tayfur mirasının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlamış, kalan miras ise çocukları, torunları ve yeğenleri arasında paylaştırılmıştı.

Mirasta sanatçının iki çocuğu Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt'un adı geçmemişti. Bunun üzerine iki kardeş vasiyete itiraz davası açmıştı.

Tuğçe Tayfur "7 yeğen fazla fazla para kazandı, haksızlıktan dolayı artık susmuyorum"demişti. Tuğçe Tayfur ardından iki ablası ve küçük kardeşi Taha'ya barış çağrısı yaparak bu yolda ona destek olmalarını istemişti.

Ablaları Tuğba Dınız ve Funda Doğrul ile barışan Tuğçe Tayfur, Taha'nın ise babasının yeğenlerinin etkisinde olduğu için kendilerinden uzak durduğunu iddia etmişti.

