Ferdi Tayfur’un kızına cinsel içerikli video şoku! Tuğçe Tayfur “100 bin dolar istiyor” deyip ifşa etti! 1 ay önce Muhammed Aydın ile evlenmişti...

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, geçen ay sürpriz bir şekilde Muhammed Aydın ile nikah masasına oturdu. Evlendikten sonra sık sık adlarından söz ettiren ünlü çift, bu kez 'cinsel içerikli video' ile gündem oldu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Tayfur, 100 bin dolar istendiğini söyleyerek mesajı da ifşa etti. İşte detaylar...
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa ile sorunları konuşulurken sürpriz bir şekilde Muhammet Aydın'la nikah masasına oturdu.
Evlendikten sonra sık sık adlarından söz ettiren ünlü çift, bu kez 'cinsel içerikli video' ile gündem oldu.
Ünlü çift iddiaya göre; Muhammet Aydın'ın cinsel içerikli bir videosunu yayınlamakla tehdit edildi.