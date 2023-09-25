Ferdi Tayfur’un kızına cinsel içerikli video şoku! Tuğçe Tayfur “100 bin dolar istiyor” deyip ifşa etti! 1 ay önce Muhammed Aydın ile evlenmişti...

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, geçen ay sürpriz bir şekilde Muhammed Aydın ile nikah masasına oturdu. Evlendikten sonra sık sık adlarından söz ettiren ünlü çift, bu kez 'cinsel içerikli video' ile gündem oldu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Tayfur, 100 bin dolar istendiğini söyleyerek mesajı da ifşa etti. İşte detaylar...