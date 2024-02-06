Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ‘Yeşilçam’ın en güzel kadını’ polemiğine dahil oldu! Gülşen Bubikoğlu’yla ilgili gerçeği ifşa etti! Gözler Necla Nazır’da...

Sosyal medyada Yeşilçam güzelleri Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Müjde Ar gibi isimlerinde aralarında bulunduğu "Hangisi daha güzel?" başlığı altında bir anket yapıldı. Anket sonrası Ferdi Tayfur'un Yeşilçam yıldızı Necla Nazır'la yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Tayfur tercihini annesinden yana kullanırken Gülşen Bubikoğlu'yla ilgili dikkat çeken bir gerçekten bahsetti. İşte detaylar...
Sosyal medyada Yeşilçam güzelleri Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Müjde Ar gibi isimlerinde aralarında bulunduğu "Hangisi daha güzel?" başlığı altında bir anket yapıldı.
Anket sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgi görürken Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu, kısa sürede gündem oldu.
Bunun üzerine Ferdi Tayfur'un Yeşilçam yıldızı Necla Nazır'la yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.