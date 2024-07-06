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Ferdi Tayfur'un gerçek adı şok etti! Senelerdir Ferdi Tayfur olarak tanıdık! 78 yaşındaki usta sanatçının adı meğer...

Türk müziğinin duayen isimlerinden biri olan ve "Bana Sor" ile "Sabahçı Kahvesi" gibi unutulmaz eserlerin yaratıcısı Ferdi Tayfur, 2011 yılında geçirdiği yüz felci sonrası gözlerden uzak yaşam sürüyor. Ancak 78 yaşındaki sanatçı hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti. Meğer yıllarca Ferdi Tayfur olarak tanıdığımız adı gerçek değilmiş!

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 00:18 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 00:18
Ferdi Tayfur’un gerçek adı şok etti! Senelerdir Ferdi Tayfur olarak tanıdık! 78 yaşındaki usta sanatçının adı meğer... 1

Ferdi Tayfur, 2011 yılında geçirdiği yüz felci sonrası gözlerden uzak yaşam sürüyor. Ancak 78 yaşındaki sanatçı hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti. Meğer yıllarca Ferdi Tayfur olarak tanıdığımız adı gerçek değilmiş!

Ferdi Tayfur’un gerçek adı şok etti! Senelerdir Ferdi Tayfur olarak tanıdık! 78 yaşındaki usta sanatçının adı meğer... 2

Bana Sor, Sabahçı Kahvesi, Sevda Yelleri, Bana da Söyle gibi seslendirdiği eserlerin yanı sıra Çeşme, Boynu Bükük, Batan Güneş gibi filmlerde de yer alan Ferdi Tayfur, 2011 yılında geçirdiği yüz felci sonrası gözlerden uzak bir yaşam tercih etti.

Ferdi Tayfur’un gerçek adı şok etti! Senelerdir Ferdi Tayfur olarak tanıdık! 78 yaşındaki usta sanatçının adı meğer... 3

Aynı zamanda şeker hastalığıyla mücadele verdiği bilinen 78 yaşındaki Ferdi Tayfur hakkında çıkan gerçek hayranlarını şoke etti.

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